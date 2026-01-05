鴻海2025年營收首破8兆元！ 今年Q1有望持續走強？

【緯來新聞網】鴻海（2317）公布2025年營收表現亮眼，全年營收達新台幣約8.1兆元，年增18.07％，首度突破8兆元大關，並創下歷史新高，也是首次全年營收年增超過1兆元。單看12月，營收為8,629億元，月增2.2％、年增31.77％，不僅為歷年同期新高，也是歷史單月次高。

2025年第4季營收達2.60兆元，季增26.51％、年增22.07％，創下歷史單季新高。展望2026年第1季，鴻海指出，受第4季營收強勁成長、優於原先預期影響，使得本季基期較高。雖然ICT產品進入傳統淡季，但AI機櫃出貨持續增加，預期第1季的季節性表現仍可接近過去五年的區間高點，顯示AI雲端需求持續穩健。



從產品結構觀察，2025年第4季雲端網路產品營收首度突破1兆元，即便在傳統ICT旺季，其營收占比仍高於消費智能產品。全年來看，雲端網路產品占比如預期提升至約四成，成為主要成長引擎；元件及其他產品亦受惠AI相關零組件拉貨，表現強勁，而消費智能與電腦終端產品則大致持平或略為承壓。

