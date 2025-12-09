鴻海IEEE登場！ 秀「從太空到地面」未來通訊藍圖

【緯來新聞網】2025 IEEE 全球通訊會議（IEEE GLOBECOM 2025）本週在台北登場，鴻海於會中公開最新 6G、低軌衛星、AI 高速傳輸與智慧家庭等新突破與技術成果，並由兩位高階主管分享AI時代下「從太空到地面」的全域通訊發展趨勢。

（圖／翻攝自鴻海臉書）

鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘指出，全球正邁入 6G 時代，AI 結合太空科技將重新定義通訊網路，使連結能力從地面延伸至衛星軌道。他強調，通訊生態正從傳統垂直整合走向更分散、彈性的合作模式，鴻海也在相關技術上積極布局。



鴻海表示，展區聚焦低軌衛星與地面系統整合，展出珍珠號立方衛星模型、在軌運作成果及軟體模擬系統，同時也展示面向 AI 資料中心的高速傳輸產品，包括 400/800G 與 1.6T 光模組，以及 51.2T CPO（共同封裝光學）交換機等方案。智慧家庭則展示多項應用，包括 AI 智慧門鈴、室內與戶外攝影機，以及智能網關（IoT Hub）等產品。



此外，副總經理暨 iCana 執行長謝建成表示，矽光子（SiPh）技術將是突破 AI 與資料中心傳輸瓶頸的關鍵。透過 CPO 與 OIO（Optical I/O）等光學互連技術，鴻海將持續推進光互連與高速模組技術的發展。透過這次技術展示與專題演講，鴻海進一步凸顯其在全球通訊領域的創新與企圖心。

