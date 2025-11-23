鴻海MODEL A入列日本MK計程車隊 2027上路

採用鴻海MODEL A設計的計程車。記者蕭君暉／攝影

日本MK控股社長青木信明在接受TV Tokyo獨家專訪時表示，計劃在2027年導入鴻海（2317）製造的電動計程車，使得鴻海集團繼拿下日本市場的電動巴士訂單之後，接著進入乘用車市場，為鴻海電動車版圖再下一城。

青木信明是出席鴻海科技日（HHTD25），於MODEL A展車前接受日媒專訪，並作出上述表示，

MK集團在日本東京、京都等九個主要城市營運，旗下約有兩千多輛計程車與其他車輛，是當地知名度極高、服務要求嚴謹的交通業者。

部落客福澤喬撰文指出，鴻海選擇與MK合作，等於直接打開一條通往日本實際營運場景的通道。MK控股社長青木已經公開表示，集團計畫在2027年導入數十台鴻海製EV計程車，雙方溝通已經持續約一年，可見這並非倉促決定，而是經過多輪試算與實車評估後的結果。

針對新款電動車（MODEL A）是否在日本製造？鴻海董事長劉揚偉之前說，設計是由日本工程師設計，未來會在日本設立公司，服務當地客戶，MODEL A會在當地生產，一步步朝這個方向來做。

鴻海電動車策略長關潤在談到是否會在日本製造、在日本銷售時，態度明確地表示「希望盡可能在日本製造，並在日本銷售」。電動車只是故事的前半段。MK集團已經把2030年訂為一個重要時間點，希望在京都導入自動駕駛「機器人計程車」服務，讓車輛能在沒有駕駛的情況下安全載客、接單、行駛。對一個以服務品質著稱的日本計程車品牌來說，敢公開談這樣的目標，代表它相信相關技術與制度環境將在未來幾年內快速成熟。而在這條時間軸上，鴻海是否成為關鍵夥伴，被青木社長形容為「一個選項」，等於預留了合作升級的空間。

鴻海是在HHTD25上，一口氣推出MODEL D、MODEL U、MODEL T等車型的全面優化升級版本，在產品成熟度、智慧化與車輛安全等多方面皆有所升級；也推出量產版MODEL B及北美版MODEL C；同時，推出新款MODEL A。

關潤則在HHTD25的舞台上，一口氣亮相三台不同設定的MODEL A，提供不同產業、使用者與情境的需求，結合了最新AI技術與模組化零部件讓成本最佳化，為多樣化的應用場景帶來了新的可能性。

MODEL A整體設計，採B級距的MPV車型，多元化的座位設定，從兩座到七座適合小家庭到三代同堂出遊；車內空間的靈活性高，加上同時側滑門、側開門的兼容設定提供出租計程車、商務保母車，及通路物流車最後一哩路的需求。

