鴻海NuRabot正式上線 提升護理工作職能

AI護理機器人Nurabot經過測試後已正式上線，鴻海指出，台灣護理人力短缺問題嚴重，期盼藉由科技為護理人員分憂解勞。科技不是為了取代人力，而是將工作做得更好、更有效率。

「第四屆台灣數位健康大聯盟專案研討會」登場，鴻海數位健康使用者體驗設計總監林綺凡指出，台灣護理人力短缺問題嚴重，由於人力短缺導致醫院照護效率受限，許多醫院被迫關閉床位，留下的護理師工作量倍增，也釀成護理師職業倦怠，照護品質難以維持。因此，鴻海啟動研發Nurabot計畫，目的是為了取代護理師們每天面對的繁瑣、重複性工作，讓護理人員專注在更重要的事情上。

廣告 廣告

鴻海、台中榮民總醫院、日本川崎重工攜手研發AI護理機器人Nurabot。林綺凡說明，Nurabot搭載NVIDIA的AI運算模組，能夠感知周遭環境以及與人互動，並且進行精準的任務，進行預測與下決策。

林綺凡進ㄧ步說，Nurabot配備儲物系統分別負責不同運送任務，前儲艙主要用於檢體與藥品運送，後儲艙則具備低溫功能，可安全運送冰袋、輸血袋等需溫控的醫療物資。兩個儲物艙均搭載生物辨識系統，僅限具備權限的醫護人員開啟，以確保醫療物品在院內的安全與隱私。

此外，Nurabot配有智慧機械手臂，可根據物品大小、材質與重量調整抓取力道，提升搬運穩定性，適合高頻次的運輸任務。機器人也具備360度環景感測與雷達系統，能在狹窄走道、彎道或有障礙物的環境中自主導航，確保在醫院場域中安全運行。

Nurabot已正式上線，林綺凡指出，這是重要里程碑，期盼能夠一同解決護理人員工作痛點、分憂解勞。科技不是為了取代人力，而是將工作做得更好、更有效率。