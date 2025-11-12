鴻海Q3三率三升 董座劉揚偉：AI成長帶動下對2026非常樂觀
鴻海董事長劉揚偉12 日在法說會上直言：「AI資料中心的優化與平台轉換正在加速，通用伺服器需求維持強勁成長。」（攝影／鄭國強）
鴻海（2317）今（12）日召開第三季線上法說會，由董事長劉揚偉與財務長黃德才出席，說明第四季、全年以及2026年展望。鴻海表示，AI資料中心優化與新平台換代推動了通用伺服器需求與雲端網路產品的擴張，第三季「三率三升」，營運質量同步改善。劉揚偉直言：「AI資料中心的優化與平台轉換正在加速，通用伺服器需求維持強勁成長。」
全年展望「成長」，看2026：AI發展影響大於地緣政治
鴻海維持今年整體「顯著成長」基調。受下半年拉貨優於預期影響，消費智能產品全年由年減上修為「約略持平」；不過，匯率波動仍是主要不確定因子。劉揚偉指出，影響明年營運的三大因素仍是AI產業發展、地緣政治與關稅、貨幣政策，但「AI的重要性已大幅提高。」
在策略面，鴻海將以多平台、多客戶與多區域的分散配置降低外部風險，藉由更緊密的客戶協同，擴大在高價值鏈環節的滲透率。他強調：「對2026年非常樂觀，我們會切入更多元的AI方案並取得更多訂單。」
鴻海與三菱電機展開合作，打造可靠的AI資料中心
劉揚偉指出，雲端網路產品仍是主動能，預期第四季將同時呈現季對季與年對年增長。在供應能力與能效路線上，鴻海同步強化跨國協作。「雲端網路產品第四季季增顯著、年增強勁，AI伺服器保持上行趨勢。」
鴻海董事長劉揚偉與財務長黃德才主持第四季法說會談話的6大重點。
黃德才隨後補充，日本市場是公司強化底層技術與交付可靠性的關鍵據點，「我們與三菱電機展開合作，共同打造高能效、高可靠度的AI資料中心解決方案；同時配合多元籌資與在地化產能，支援日本與區域性雲端建置需求。」公司也持續以標準化模組與自動化產線提升交付速度，為機櫃、伺服器整機與資料中心基建維持彈性產能。
主權AI與NCP：從算力到解決方案
鴻海與NVIDIA在台共同打造超算中心，成為對方在台灣的首家雲端合作夥伴（NCP）。此舉將算力直接服務於產官學各場景，並結合公司在系統設計、系統組裝、模組與元器件的垂直整合能力，將硬體供給延伸為可落地的整體解決方案。劉揚偉表示：「我們不只是AI解決方案整合者，更是主權AI的提供者。」在平台層，鴻海以速度、品質、工程服務、彈性、成本五大價值為底座，配合FoxBrain等應用與NCP的運營能力，將「算力即服務」與「資料中心即產品」並行，回應政府、企業與學研對資料主權、合規與在地部署的需求。
在電動車領域，鴻海以PC產業史類比EV的產業路徑，判斷外包拐點即將到來。劉揚偉指出，過往車廠多採一條龍模式，但門檻下降與價格競爭加劇，走勢正接近90年代PC產業。「我們認為EV的outsourcing breaking point不久就會出現，委託製造與委託設計的機會會越來越多。」公司以CDMS（委託設計製造服務）承接車電平台化、模組化的需求，從關鍵零組件、控制器到整車整合，強化交付速度與成本結構，爭取新世代車廠與科技公司的合作案源。
電腦終端會略為回落，明年則以AI與雲端為核心
劉揚偉進一步就四大產品別提出具體指引。雲端網路產品延續AI帶動與資料中心擴建需求，第四季季增、年增；元件及其他受主力零組件出貨放量，季增、年持平；電腦終端受第三季返校高基期與需求偏溫和影響，第四季季減、年減；消費智能受下半年拉貨動能支持，全年由年減上修為「約略持平」。
劉揚偉補充道：「電腦終端會略為回落，但我們會緊盯匯率與需求的變化；消費智能下半年表現優於預期，因此將全年展望上調至約略持平。」同時提醒，對今年整體維持「顯著成長」看法不變，明年則以AI與雲端為核心，配合日本等地區市場合作與在地化策略，兼顧成長與風險控管。
總結來看，鴻海以AI雲端作為成長主軸，透過NCP與「主權AI」定位，將從伺服器、機櫃到資料中心的供應能力整合為可落地的解決方案；在EV方面，則以CDMS卡位外包拐點前的設計與製造需求。劉揚偉表示：「我們會與主要客戶更緊密合作，切入更多元AI方案並取得更多訂單，對2026年保持樂觀。」
更多信傳媒報導
鄭麗文黨主席兼革實院長親自授課欲打造「鄭家軍」？ 拜共諜成縣市長選舉「破口」
民眾黨公布2026第二波議員提名 多位現任地方議員上榜
國光生第三季虧損縮小 腸病毒疫苗預計2026年底越南上市
其他人也在看
黃崇仁這次可以信了？力積電嗑了記憶體的藥 要翻身
「相信黃董，年底就懂」這是對力積電(6770)董事長黃崇仁的一種戲謔，力積電前身是力晶科技，2012年因為記憶體受到全球景氣循環影響，力晶跌到剩0.29元，走向下市的結局。經過董事長黃崇仁多年努力，進行組織及資本重組作業，2021年，力積電掛牌上市。隨著力積電上市，有不少股民選擇相信黃崇仁，跟著進場，力積電股價在掛牌首日盤中最高來到78.9元，漲幅高達58％，收盤時漲幅稍微收斂收在75.9元，但好景不常，大約僅半年的時間，2022年6月，力積電跌破掛牌價。理財周刊 ・ 1 天前
軟銀出清輝達股票！曾經哭倒在黃仁勳肩膀，孫正義為什麼又下車了？
孫正義主掌的軟銀集團，近期一次賣出 32.1 百萬股輝達（NVIDIA）股票，套現約 58.3 億美元，用於 AI 投資與資金調度。數位時代 ・ 5 小時前
替12歲兒買1600萬房！聰明爸「1招」免繳贈與稅 國稅局也認證
依《遺產及贈與稅法》第5條第5款規定，未成年人因不具完全行為能力，若名下出現高額資產或購屋資金，通常會被推定為父母贈與，依法須課徵贈與稅。不過，新北市一名父親替年僅12歲的兒子購買一戶總價1600萬元的淡水房產，卻因一項關鍵理由成功獲得免稅，連國稅局都認證合法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鴻海逆襲台積電！10月營收爆新高「前十名」出爐 法人超看好狂掃貨「這檔」AI題材股強勢稱王
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導10月台股營收戰火升溫，重量級企業陸續揭曉成績單，結果出乎市場預料。台積電雖穩居晶圓霸主之位，但在營收表現與法人買盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鴻海前三季賺破1股本！累計EPS10.38元、年增35%
鴻海財報來了！鴻海（2317）今（12）日公布第三季稅後純益576.73億元，創同期新高，第三季EPS為4.15元、年增近17%；累計前三季EPS為10.38元，已賺破一股本、年增35%。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
記憶體百萬張熱炒 力積電旺宏強勢衝高/巴菲特告別信痛批 薪資揭露助長「肥貓文化」/美政府關門逾40天 航太、AI鏈拉警報｜Yahoo財經掃描
受美國政府關門僵局露出曙光激勵，參議院順利通過重啟政府的第一階段協議，市場預期本周內即可恢復運作，美股全面反彈。道瓊工業指數勁揚381.53點，漲0.81%；標普500指數上漲1.54%；那斯達克指數勁揚2.27%；費城半導體指數飆升3.02%。科技股領軍反攻，輝達與Palantir分別大漲5.79%、8.81%，特斯拉反彈3.66%，終結連日跌勢。美企財報表現持穩，標普500中有逾八成盈餘優於預期，激勵市場風險情緒回溫；台積電ADR同步上漲3.06%。 亞股今日漲跌互見，日股小跌0.14%，韓股上漲，港股微升，上證指數則是微幅走弱，市場整體氛圍偏向觀望，靜待美政府復工與美通膨數據公布。 台股今（11）日開高走低，開盤衝上28,187點，但尾盤殺盤湧現，終場下跌84.56點、收27,784.95點，成交值達5,677.75億元。台積電(2330)早盤強攻至1,495元，終場翻黑收跌10元至1,465元。權值股漲跌互見，緯穎(6669)強攻漲停收4,720元最亮眼，國泰金(2882)、中信金(2891)穩漲逾1%，但鴻海(2317)、台達電(2308)回檔逾1%。AI族群續為市場焦點，記憶體族群、被動元件、PCB股皆有表現，電子資金動能仍旺。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 23 小時前
焦點股》宏達電：第3季轉虧為盈 爆量漲停
智慧型手機與虛擬實境平台廠商宏達電HTC（2498）受惠第3季EPS 3.88元轉虧為盈激勵，今日開高後直攻漲停51.7元，截至9:20分，股價仍鎖漲停，成交張逾數6400張，漲停委買張數逾1.4萬張。宏達電第3季營業收入為7.2億元，營業毛利率為35.2%。營業淨損為8.5億元，稅後淨利32.4億自由時報 ・ 7 小時前
上市櫃營收五大天王 出列
上市櫃公司10月營收昨（10）日全數公布，營收五大天王同步出爐，包括10月營收金額最高為鴻海、10月營收月增率最高為東華...聯合新聞網 ・ 1 天前
美股開盤記憶體終於跌了！SanDisk跳水挫4%
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周二（11日）早盤漲跌互見，持續一個多月強勁漲勢的記憶體類股今日回檔下探，美光開盤下跌3%；稍早軟銀集團宣布出清輝達所有股票，引發市場疑慮。美股四大指數11日早盤...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
輝達GB300出貨暴衝！大摩「最新目標價」一次看 緯穎狂飆潛力86％、鴻海廣達緯創全中獎
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器市場全面起飛，輝達（NVIDIA）新一代GB系列機櫃出貨量驚人翻倍，掀起台廠供應鏈大洗牌。外資圈看好明年GB200、GB30...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電出售8吋設備給世界先進 總金額上看逾7億元
台積電（230）與世界先進（5347）召開重大訊息說明記者會，宣布台積電董事會核准出售機器設備予關聯企業世界先進，總價預估介於2000萬至2300萬美元，約新台幣6.21億至7.14億元。台積電(11)日晚間7時30分召開重大訊息說明記者會，由企業公共關係處主管高孟華說明董事會核准出售機器設備予世界先進的事項自由時報 ・ 19 小時前
玻纖布飆瘋了！日東紡開第一槍「這2台廠」漲停鎖死吃香喝辣 中釉漲近半根
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB升級，相關原料供不應求，今（11）日由日本高階T-Glass玻纖布供應日東紡（Nittobo）率先大漲，帶動台廠富喬（1815...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台達電、南亞科...AI供應鏈從電力到散熱全面開花！股市女王公開6檔口袋名單「目標價曝光」
台股創新高後翻黑拉回、震盪劇烈，不過資深分析師李蜀芳認為，在台股頭部訊號尚未確立前，未來仍有多頭可期，反倒能藉由第三季財報公布、股價整理之際，擇時掌握AI股的操作機會。今周刊 ・ 5 小時前
鴻海集團傳吃下納智捷 裕隆股價直飆漲停
國際電子代工大廠鴻海（2317）今（12）日下午舉行法說、科技日（HHTD25）則將於下週五登場，昨晚市場傳出鴻海擬吃下裕隆（2201）集團的納智捷（LUXGEN）品牌，雖然對此裕隆表示，對於外界傳聞或未經確認之資訊，公司無法評論，然裕隆股價今日一早就鎖上漲停價35.9元，強勢亮燈。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
高股息≠高報酬？0056、00919等8檔年息破10% 只有3檔賺錢
高股息卻不一定賺？統計指出，8檔高息ETF近一年殖利率破10% ，卻僅0056、00919、00918等3檔繳出正報酬，息收與報酬兼得。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
0050續遭脫手！外資再砍2.3萬張回收14.7億「連賣25天」 3檔高股息ETF也淪俎上肉
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（11）日收27,784.95點，跌84.56點或0.30%。外資昨日提款台股逾173億元，外資持續脫手最老牌ETF元大台灣50（...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
併購惹禍！上半年白作工＋每股認損9.5元 上福股價慘跌停
雷射印表機及事務機耗材廠上福全球科技（6128）昨日傍晚召開重大訊息記者會，宣布依據國際會計準則（IASs）第36號公報，認列子公司商譽等無形資產減損，金額高達新台幣13.47億元，致上福今年前3季累計稅後淨損擴大至12.12億元，每股稅後淨損達9.5元，逼近一個股本，受到此利空拖累，上福今日開盤直接以跳空跌停開出。中時財經即時 ・ 1 天前
本週財神爺點名了！3星座正偏財全面爆發 投資「買啥都賺」像開掛
水瓶座：創意變現賺大錢，收入翻倍水瓶座本週的創意特別值錢！可能是設計方案被採用拿到高額設計費，或是文章爆紅獲得巨額流量分成，也可能是發明被投資人看中得到投資。如果有做自媒體、電商、設計等副業，會迎來爆發期，收入可能超過主業工資，大賺一筆。水瓶座本週投資運...CTWANT ・ 1 天前
蝦皮打趴這超商，台灣人不愛超取了？他曝昔電商龍頭今虧爛：運費補助很重要
多元支付時代來臨，現代人工作忙碌，線上購物已成為許多民眾的消費日常，近日，亞馬遜（Amazon）宣布登台，推出全新獨立購物應用程式 Amazon Bazaar（亞馬遜Bazaar），主打低價、便利。臉書財經粉專「股人阿勳」今（11）日在貼文中盤點台灣主流電商平台指出，過去「超商取貨的天下」時代已經過去，物流速度與便利性已成為消費者購買的基本要求；而台灣電商正......風傳媒 ・ 1 天前
【下班經濟學】漲不動！高股息ETF該棄守？高手示警：別再買0050？
0050受益人數正式超越00878，成為新的國民ETF！不少網友都問說，高股息ETF一整年都沒有漲，到底是不是該下車了？今天我們就找來存股總編謝富旭，不只分享他最新的ETF布局策略，還告訴你4檔還在低檔的深度價值股，一起來聽聽他的分析！台股高檔震盪！老手驚見2大警訊？台股今天(11/10)重新收復月線，到底是新一輪多頭再起，還是漲不動的徵兆？謝富旭表示，他目......風傳媒 ・ 1 天前