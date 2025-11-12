鴻海Q3三率三升 董座劉揚偉：AI成長帶動下對2026非常樂觀

鴻海董事長劉揚偉12 日在法說會上直言：「AI資料中心的優化與平台轉換正在加速，通用伺服器需求維持強勁成長。」（攝影／鄭國強）

鴻海（2317）今（12）日召開第三季線上法說會，由董事長劉揚偉與財務長黃德才出席，說明第四季、全年以及2026年展望。鴻海表示，AI資料中心優化與新平台換代推動了通用伺服器需求與雲端網路產品的擴張，第三季「三率三升」，營運質量同步改善。劉揚偉直言：「AI資料中心的優化與平台轉換正在加速，通用伺服器需求維持強勁成長。」

全年展望「成長」，看2026：AI發展影響大於地緣政治

鴻海維持今年整體「顯著成長」基調。受下半年拉貨優於預期影響，消費智能產品全年由年減上修為「約略持平」；不過，匯率波動仍是主要不確定因子。劉揚偉指出，影響明年營運的三大因素仍是AI產業發展、地緣政治與關稅、貨幣政策，但「AI的重要性已大幅提高。」

在策略面，鴻海將以多平台、多客戶與多區域的分散配置降低外部風險，藉由更緊密的客戶協同，擴大在高價值鏈環節的滲透率。他強調：「對2026年非常樂觀，我們會切入更多元的AI方案並取得更多訂單。」

鴻海與三菱電機展開合作，打造可靠的AI資料中心

劉揚偉指出，雲端網路產品仍是主動能，預期第四季將同時呈現季對季與年對年增長。在供應能力與能效路線上，鴻海同步強化跨國協作。「雲端網路產品第四季季增顯著、年增強勁，AI伺服器保持上行趨勢。」

鴻海董事長劉揚偉與財務長黃德才主持第四季法說會談話的6大重點。

黃德才隨後補充，日本市場是公司強化底層技術與交付可靠性的關鍵據點，「我們與三菱電機展開合作，共同打造高能效、高可靠度的AI資料中心解決方案；同時配合多元籌資與在地化產能，支援日本與區域性雲端建置需求。」公司也持續以標準化模組與自動化產線提升交付速度，為機櫃、伺服器整機與資料中心基建維持彈性產能。

主權AI與NCP：從算力到解決方案

鴻海與NVIDIA在台共同打造超算中心，成為對方在台灣的首家雲端合作夥伴（NCP）。此舉將算力直接服務於產官學各場景，並結合公司在系統設計、系統組裝、模組與元器件的垂直整合能力，將硬體供給延伸為可落地的整體解決方案。劉揚偉表示：「我們不只是AI解決方案整合者，更是主權AI的提供者。」在平台層，鴻海以速度、品質、工程服務、彈性、成本五大價值為底座，配合FoxBrain等應用與NCP的運營能力，將「算力即服務」與「資料中心即產品」並行，回應政府、企業與學研對資料主權、合規與在地部署的需求。

在電動車領域，鴻海以PC產業史類比EV的產業路徑，判斷外包拐點即將到來。劉揚偉指出，過往車廠多採一條龍模式，但門檻下降與價格競爭加劇，走勢正接近90年代PC產業。「我們認為EV的outsourcing breaking point不久就會出現，委託製造與委託設計的機會會越來越多。」公司以CDMS（委託設計製造服務）承接車電平台化、模組化的需求，從關鍵零組件、控制器到整車整合，強化交付速度與成本結構，爭取新世代車廠與科技公司的合作案源。

電腦終端會略為回落，明年則以AI與雲端為核心

劉揚偉進一步就四大產品別提出具體指引。雲端網路產品延續AI帶動與資料中心擴建需求，第四季季增、年增；元件及其他受主力零組件出貨放量，季增、年持平；電腦終端受第三季返校高基期與需求偏溫和影響，第四季季減、年減；消費智能受下半年拉貨動能支持，全年由年減上修為「約略持平」。

劉揚偉補充道：「電腦終端會略為回落，但我們會緊盯匯率與需求的變化；消費智能下半年表現優於預期，因此將全年展望上調至約略持平。」同時提醒，對今年整體維持「顯著成長」看法不變，明年則以AI與雲端為核心，配合日本等地區市場合作與在地化策略，兼顧成長與風險控管。

總結來看，鴻海以AI雲端作為成長主軸，透過NCP與「主權AI」定位，將從伺服器、機櫃到資料中心的供應能力整合為可落地的解決方案；在EV方面，則以CDMS卡位外包拐點前的設計與製造需求。劉揚偉表示：「我們會與主要客戶更緊密合作，切入更多元AI方案並取得更多訂單，對2026年保持樂觀。」

