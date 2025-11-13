鴻海Q3亮眼！ 明年AI樂觀看待 劉揚偉將會與OpenAI合作

【緯來新聞網】鴻海董事長劉揚偉昨（12日）於法說會表示，AI需求強勁推升營運，本季可望明顯成長，並看好明年AI伺服器機櫃需求倍增。他透露，鴻海AI伺服器營收兆元目標已提前在前三季達成，第3季出貨季增達300％，顯示市場熱度不減。同時預告，將於11月21日科技日宣布與OpenAI合作案，「請大家拭目以待。」

（圖／翻攝自鴻海官網）

劉揚偉表示，AI伺服器、雲端網路產品將是推動成長的主力，本季消費性智能產品展望也由略為衰退上修為持平。展望2026年，鴻海將與主要客戶深化合作，產品線從GPU延伸至ASIC方案，積極切入更多元市場。AI投資熱潮將推動產業持續快速成長，未來兩至三年市場規模可望突破1兆美元，其中美國前五大雲端服務商資本支出已上調至6,000億美元，顯示需求強勁。他指出，鴻海積極參與美、日、台主權AI專案，預期2026年AI伺服器市占率將進一步超越目前約四成水準。



他指出，客戶對算力需求強勁，今年AI伺服器機櫃出貨約3萬至5萬櫃，明年可望倍增至5萬到6萬櫃，樂觀預估甚至上看10萬櫃。鴻海已在美國多州擴大投資，且新一代輝達GB300機櫃良率提升，第4季出貨將快速成長，未來一至兩季動能可望延續。



值得關注的是，劉揚偉預告，鴻海將於11月21日舉行的年度科技日上，宣布與OpenAI的合作案。他表示：「我們一定會和OpenAI合作，請大家拭目以待。」據悉，OpenAI目標在美洲創造1GW（約500億美元）算力。



此外，鴻海也與東元合作開發AI資料中心模組化產品。劉揚偉透露，今年科技日上，外界將見到鴻海在AI資料中心的垂直整合成果，連他自己也驚訝。

