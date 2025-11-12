鴻海Q3淨利577億！單季EPS 4.15元史上最猛 劉揚偉：2026 年持續看好

財經中心／師瑞德報導

鴻海Q3「營收、毛利、營益、淨利」同創同期新高，EPS 4.15元、「三率三升」。前三季EPS達10.38元。公司看好Q4季增年增，全年顯著成長不變；2026年更樂觀。AI機櫃出貨季增300%，AI伺服器營收提前達「兆元規模」，雲網占比升至42%，EV布局與HHTD25同步推進。（圖／資料照）

鴻海（2317）今舉行第三季法說會，公布最新財報與展望。公司指出，2025年第三季與年前三季「營收、毛利、營業利益、淨利」皆創歷年同期新高，單季EPS達4.15元、前三季EPS達10.38元；管理層並重申第四季「季增、年增」可期，全年「顯著成長」目標不變，同時首度釋出「看好2026年」的明確訊號。

Q3財報亮眼：營收2.06兆、EPS 4.15元、三率三升

第三季營收2.06兆元、年增11%；毛利1,308億元、年增14%；營業利益705億元、年增29%；歸屬母公司淨利577億元、年增17%，分別較第二季成長15%、15%、25%、30%。毛利率、營業利益率、淨利率分別為6.35%、3.43%、2.80%，呈現「三率三升」。單季EPS 4.15元，較去年同期3.55元增加0.6元，較第二季增加0.96元。

前三季累計，營收5.5兆元、年增16%；毛利3,448億元、年增16%；營業利益1,736億元、年增28%；淨利1,441億元、年增35%；毛利率、營業利益率、淨利率為6.27%、3.16%、2.62%，本業獲利能力同步優化。前三季EPS 10.38元，較去年同期7.67元增加2.71元。

Q4與全年展望：AI帶頭、消費智能上修至「持平」

管理層表示，第四季在AI與消費智能產品拉動下，營運可望「顯著季增、年增」。對2025年全年維持「顯著成長」的看法不變，並將消費智能產品的全年展望自「稍微衰退」上修為「持平」。四大產品別中，雲端網路產品仍是今年主要成長動能；展望2026年，公司對整體表現「相當看好」，並點名AI產業發展、政經局勢與貨幣政策將是關鍵因子，其中以AI最為正向且關鍵。

董事長劉揚偉說明，EMS產業競爭核心在「技術、資本、勞力、管理」的整合，鴻海持續以「速度、品質、工程服務、彈性、成本」五大價值協助客戶從研發到量產，快速進入市場並達成成本目標。既有於ICT打下的規模、自動化、全球佈局、垂直整合與研發優勢，將延伸至AI與EV領域，爭取成為客戶首選夥伴。

產品組合變化：雲網占比升至42%、消費智能旺季回溫

第三季進入ICT傳統旺季，消費智能產品占比由35%升至37%，雲端網路產品在AI伺服器強勁帶動下，從41%升至42%，仍為最大宗貢獻。公司對傳統ICT產業維持「審慎樂觀」，並觀察到潛在升級與新產品開發需求浮現。

在AI伺服器方面，受算力需求與新一代AI機櫃量產帶動，第三季AI機櫃出貨季增300%，累計AI伺服器營收已「提前」達到「兆元規模」。展望第四季，新機櫃出貨將續升，預期季增「高雙位數」。依市場預估，2026年美國前五大CSP資本支出將逼近6,000億美元，顯示AI伺服器需求延續可期。

AI版圖：從GPU延伸到ASIC、主權AI專案同步推進

鴻海與北美主要CSP維持深度合作，AI機櫃產品線已由GPU延伸至ASIC解決方案；除CSP外，並積極參與美國、台灣與日本的主權AI專案，目標2026年AI伺服器市占率較現有約四成進一步提升。公司同時與NVIDIA合作打造超級算力中心，並成為NVIDIA在台首家雲端合作夥伴（NCP），提供算力資源予產官學界，定位為「主權AI領頭羊」。

消費智能與電動車：旺季發動、EV迎「外包轉折點」

消費智能產品第四季受旺季拉貨帶動，預期季對季將有「強勁成長」，能見度較去年為佳。電動車方面，劉揚偉指出，全球車廠正接近「Outsourcing Breaking Point（外包轉折點）」，產業將類比90年代PC的專業分工歷程，委託設計與製造（CDMS）需求同步增加，鴻海具備承接優勢。

公司進度方面：已引進三菱扶桑成為第二家日本車廠客戶，雙方將以MODEL T與MODEL U為基礎，合作零排放巴士並拓展國際市場；並與Stellantis、NVIDIA、Uber攜手開發Level 4自駕車，由鴻海負責軟硬整合。旗下FIT與沙國合資公司Smart Mobility規劃於年底前在中東啟建EV充電樁產線，最快2026年投產。

HHTD25倒數：三大智慧平台×AI 九大主題一次看

鴻海科技日（HHTD25）將於11月21到22日在南港展覽館一館四樓舉行，第二天全面開放民眾免費入場。今年主軸為「三大智慧平台結合AI技術應用」，現場將展示AI Factory、機器人、半導體等九大主題，呈現集團垂直整合與「3+3+3」轉型策略成果。活動首度導入專屬App整合報到、導覽與互動，並與中華航空跨界打造VIP Lounge，提升參與體驗。

