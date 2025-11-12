鴻海Q3獲利576.7億元創歷史新高 AI伺服器營收提前破兆元目標

圖為鴻海董事長劉揚偉在台灣週演講。

鴻海董事會通過第三季財報，在蘋果iPhone新機出貨、AI伺服器出貨量增加下，鴻海第三季稅後淨利高達576.73億元、創下單季歷史新高，季增率高達30％、年增率也有17％，單季EPS為4.15元，則是創下2007年第四季以來新高，鴻海也公布，前三季AI伺服器營收已經站上兆元大關、提前一個季度達標，第四季AI伺服器機櫃出貨量仍可望季增。

鴻海第三季有iPhone 17系列零組件、整機出貨，以及輝達平台運算、交換機托盤代工，還有AI機櫃訂單出貨順暢，鴻海第三季毛利率為6.35％、營益率3.43％、淨利率2.8％，繳出三率三升的成績單，帶動稅後淨利為576.73億元、創歷史西高。

而鴻海在上一季法說會時就預告，第三季AI伺服器機櫃出貨量將季增300％、今年全年AI伺服器營收將破兆元，AI伺服器機櫃出貨量是不是真的比第二季大增3倍，有待鴻海在法說會中說明，不過鴻海特別公布，前三季AI伺服器累積營收已經達到兆元、相當於提前達標，在第三季AI伺服器機櫃的基期已高下，第四季出貨量仍預期比第三季成長高雙位數百分比。



