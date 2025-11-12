鴻海Q3 EPS4.15創高！劉揚偉展望明年更好

▲鴻海今（12）日召開法說會，公布第三季營收破2兆元，淨利達577億元，皆創新高。（圖╱取自法說會直播）

[NOWnews今日新聞] 鴻海今（12）日召開法說會，公布第三季營收破2兆元，淨利達577億元，季增30%、年增17%，每股稅後純益4.15元，營收獲利皆創下有史以來最猛新高。董座劉揚偉表示，樂觀看待明年AI市場發展，預期切入更多元的AI方案並取得更多訂單，對2026年初步展望非常看好。

鴻海今年第三季營收2.06兆，季增15%、年增11%；營業利益705億，季增26%、年增29%；歸屬於母公司業主淨利為577億，季增30%、年增17%；單季EPS達4.15元。

前三季累計營收5.5兆，年增16%；淨利1441億元，年增35%；前三季EPS達10.38元，則較去年同期增加2.71元。

劉揚偉指出，第三季為ICT產品傳統旺季，鴻海消費智能產品佔比從35%提升37%，增幅最大。而AI伺服器的強勁成長帶動雲端網路產品的佔比，從上一季的41%進一步提高到42%的水準，依舊是貢獻最大的產品類別。

他表示，消費智能產品方面進入第四季出貨旺季，預期季對季將呈現強勁成長，依照目前能見度，預計對產品拉貨的動能會比去年好，但是考量匯率的影響，年對年將會略微衰退。

雲端網路產品方面，隨著預計第四季AI伺服器營收將會持續季增，尤其是來自於CSP客戶的AI伺服器營收成長加速，AI資料中心優化，以及新平台的轉換也帶動了公用伺服器維持強勁成長，預計雲端網路產品季對季將有顯著成長、年對年則將強勁成長。

展望明年，劉揚偉說，去年這個時候，他曾提到國際間的政經局勢、貨幣政策以及AI產業的發展，是今年營運最重要的影響，今年也確實看到這樣子的情況，以目前來看，這三項仍是影響明年營運表現的關鍵因素，但AI產業發展的重要性大幅提高，鴻海也將密切注意地緣政治、貨幣政策可能帶來的變化，不過，他非常樂觀看待明年AI市場的發展，也預期與主要夥伴的合作會更緊密，也將切入更多元的AI方案及取得更多訂單，「我對2026年的初步展望是非常看好。」

至於AI機櫃方面，劉揚偉也透露，新一代機櫃生產良率已經大幅提升，達到鴻海既有的AI機櫃產品水準，第四季新一代機櫃的量產也將快速爬坡，AI機櫃出貨預計在第四季會呈高雙位數的成長，有信心機櫃出貨量會在未來一到兩季持續增加，不過，成長幅度也會因基期越來越高而受到影響，但他強調，不管是GPU還是ASIC、AI晶片的解決方案，只要客戶有需要，鴻海都會提供相關服務。

