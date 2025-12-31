鴻準：客戶負責遊戲機記憶體採購 明年接單沒大變化

（中央社記者曾仁凱台北31日電）法人擔心最近記憶體缺貨漲價，可能對明年遊戲機等3C產品出貨形成排擠效應，鴻準發言人林鈺凱表示，遊戲機的記憶體採購是由客戶端負責，截至目前為止，鴻準明年接單情況沒有太大變化，在可控範圍內。

鴻準今天舉行線上法說會，林鈺凱表示，現階段遊戲機仍然是貢獻鴻準營收最大的事業，為公司營運基礎，受惠任天堂今年推出新款遊戲機Switch 2，今年前3季遊戲機占營收比重，從去年同期的70.7%大幅拉高至86.1%。

鴻準今年前11月營收新台幣1423.21億元，比去年同期大幅成長1.34倍；惟獲利不升反降，前3季歸屬母公司淨利23.73億元，年減11.5%，每股純益1.68元。

林鈺凱說明，鴻準今年獲利未隨營收同步成長，主要受到第2季新台幣兌美元大幅升值影響，以及去年同期有較多業外收益認列，墊高基期。

展望後市，林鈺凱表示，除了持續穩固遊戲機的基本盤，並持續拓展高價值的新產品及新事業，鎖定機器人服務生態系、散熱模組、輕金屬技術、醫療智慧照護等方向。

鴻準董事會今年8月通過「10年戰略投資計畫之資本預算規劃」，擬定未來10年以美國製造為核心的發展戰略，整合模具開發、製造基礎工業與電子代工優勢，全面推動智慧製造與人工智慧（AI）應用，總投資金額預估在10億美元範圍內。

林鈺凱表示，鴻準持續推動全球營運布局，今年最新啟動在美國肯塔基州路易維爾（Louisville）的設廠計畫，希望就近服務北美客戶，目標未來能從零組件製造商，升級轉型為解決方案的合作夥伴。（編輯：張均懋）1141231