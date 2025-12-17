鴻璋茶業得標海軍伺服器標案 顧立雄：就合約論合約
國民黨立委王鴻薇、羅智強日前揭發海軍司令部伺服器標案及維護標案，竟是由高雄一間資本額僅10萬元的「鴻璋茶業」的茶葉公司得標，茶行負責人受訪時還自己爆有請涉及偽造廠商資格、遭詐欺判案確定的前負責人擔任工讀生去維護設備，立委徐巧芯今天（17日）提出多項疑點詢問國防部長顧立雄，雖然國防部採購室主任趙亞平證實，該前負責人確實有進入營區，但顧立雄則強調，這跟履約事項沒有關聯，「就合約論合約，有無符合政府採購法、有無確實履約」。
該得標廠商「鴻璋茶葉」現任林姓負責人在接受媒體聯訪時自曝，自己不找駐點人員，因為還要請人、管理很麻煩，所以都找維護的，如果有報修就去，同時也承認跟前負責人黃鴻鈞是朋友，林姓負責人同時也坦承先前有聘黃鴻鈞當工讀生，論件計酬，跑幾個維修的點。
徐巧芯今在立法院外交及國防委員會關切此案，徐並以茶行負責人在社群軟體上面自己承認是「人頭」，請問這種說法，無論他是諷刺自己或是陳述事實，是合法、合理的嗎？此標案涉及到機敏、國安相關採購，負責人甚至在社群平台上寫出「今天跟國防部說了我可以廢標」徐巧芯並詢問顧立雄是否知情?
顧立雄在答詢時指出，這是一個一般的案子，但徐巧芯質疑顧立雄「你上面採購勾選具有敏感或國安業務採購，是否涉及國家安全也勾是」趙亞平也解釋，「只要是國防部採購品項都會勾是，其實還要看個案性質。」
徐巧芯隨後播放茶行現任負責人受訪影片，並質疑說，以國安層面來看，資本額10萬的公司得標到這類國安等級的標案是安全的嗎？他的原文是「好像可以標標看」，對於標到國防部的案子連自己都不相信。只跟一個工程師在沒有股東、沒有合夥人、沒有實際員工的情況下「兩個人賺」。徐巧芯詢問國防部，「鴻璋茶葉」，前負責人黃鴻鈞更涉及3起偽造廠商資格判刑紀錄，但卻沒有列入黑名單，今年又再度得標；國防部是如何評估投標者是否適宜，不應該只是看對方的表面，否則假如公司真的涉密，對該公司全無了解，基本上對方是可以直接跑路的狀況。
趙亞平則解釋，基本上國防部是看廠商資格，至於負責人所講的，並不代表成為購案成立的佐證，國軍是看資格。趙亞平也指出「必須要補充，海軍司令部有確認，該廠商是系統維護不是機敏專案，資料不會在裡面，是系統維護。」
徐巧芯追問，茶行找工讀生維修伺服器設備，這樣合適嗎？趙亞平說，所有作業人員依照國軍規定，不管找誰合作，進營區都要提供名單，國防部會查核，徐巧芯並詢問「黃鴻鈞到底有沒有進營區？」 趙平亞最後則承認「有」。
顧立雄則澄清指出，前負責人黃鴻鈞的「鈞威科技」停權是2019年到2022年，而「鴻璋茶葉」是2022年得標的，也沒有被停權，他是依照採購法，符合比價、議價程序，完全依照政府採購法相關規定。
