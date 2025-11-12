鴻華併納智捷？ 鴻海劉揚偉：擴大銷售談合作

近期市場傳出，鴻海和裕隆合資的鴻華先進，打算從裕隆手中買下納智捷，打造一條龍整車供應鏈，鴻海董事長劉揚偉今(12)日下午在法說會中表示「細節要去問鴻華」，不過他大讚鴻華的車子做得相當不錯，想要擴大銷售和市場，可能會談出一個合作方式。

傳出鴻海和裕隆合資的鴻華先進，打算從裕隆手中買下納智捷。（圖／TVBS）

鴻海Model B原型車亮相後，測試車也陸續出現在街頭，但標的竟是鴻華先進FOXTRON Logo。根據內政部消防署電動車緊急救援手冊清單，傳出Model B量產版可能改以FOXTRON BRIA名號販售，不再以納智捷LUXGEN品牌或n⁵之名推出。因此市場傳出，鴻海和裕隆合資的鴻華先進打算從裕隆手中買下納智捷LUXGEN，打造一條龍整車供應鏈，挑戰特斯拉。

鴻海董事長劉揚偉表示細節要去問鴻華。（圖／TVBS）

鴻海董事長劉揚偉：「細節我想就請你們去問鴻華先進好了，鴻華的車子是做得相當不錯，市場反應也非常好，那如何把這個好的產品能夠擴大它的銷售的規模，這一直是鴻華想要做的。」而鴻海週三舉行線上法說，董事長劉揚偉也親自主持，雖然口風很緊，但股價數字已掀慶祝行情。週三鴻海收盤來到251元，鴻華先進最高一度飆到42.65元，裕隆更直攻漲停35.9元。然而三方都回應傳聞不予評論，合作以公告為準。

而專家分析，如果收購屬實，車價是否更親民或是否換牌，都言之過早，但對三方來說都是好事。汽車達人曾彥豪：「對裕隆來說的話，當然他就回歸代工的角色，任務會更加單純，而且他就不用再負責納智捷的盈虧；對於鴻華先進來說的話，他可以整合從開發研發；對鴻海來說的話，如果能夠掌握一條鞭，那更容易讓它的這個模式在國外爭取到其他的客戶。」其實納智捷品牌是前裕隆集團董事長嚴凱泰打造的汽車夢，也是離世前的掛念。是否鴻海真吃下納智捷，也被外界視為下週五鴻海科技日彩蛋。

