鴻華先進傳要買納智捷！推出新品牌銷售電動車
鴻海集團積極布局電動車市場，近日就傳出鴻華先進要從裕隆集團的手中接手整個納智捷，還要推出新品牌，不過針對市場傳聞，鴻海集團未做回應，鴻華先進則透過重訊指出相關合作或未來發展，以公司公告為主，裕隆集團則說與合作夥伴的業務都依計畫穩健推進
火辣紅色車身，配上低趴流線造型，打造滿滿科技感，納智捷n5傳今年底上市，不過會不會用納智捷n5這個名稱上市，恐怕還無法確定，因為市場傳出裕隆決定把納智捷的股權移轉給鴻華先進，意味鴻海將間接入股納智捷，也代表納智捷將從裕隆轉為鴻華先進子公司。
鴻海集團積極布局電動車市場，近日傳出鴻華先進要從裕隆集團手中，拿下整個納智捷品牌，並且還要推出新的品牌來銷售電動車。
看看目前鴻華先進的股權結構，鴻海持股45.6％、裕隆43.8％，市場認為在納智捷成為100％子公司後，兩家公司股東架構一致，將有助於降低協商成本，並強化決策效率，而品牌轉移的原因，就是因為納智捷已經走向輕資產，在裕隆的重要性逐步下降。
汽車達人艾大：「鴻海要整個吃下納智捷，這其實都是有相當程度的可能性，鴻海對鴻華的一個投資，他的商品要能夠有出口，對裕隆來講或許是一個好事。」
鴻華先進自2020年成立以來，陸續推出乘用跟商用電動車款，不過除了ModelC由納智捷以n7，作為首款量產代表作之外，以ModelB為基礎的n5，卻遲遲沒有正式亮相，但值得注意的是近日在消防署電動車緊急救援手冊中，出現了「Foxtron Bria」，市場推測這就是n5的新名稱，也暗示著鴻海自有品牌FOXTRON將正式登場。
汽車達人艾大：「鴻華推出n7的時候，就已經有看到掛著富士康品牌的車在路上跑了，鴻海如果買了納智捷，由鴻華提供車輛給納智捷去做銷售，他是不是會更換品牌，我想這個是非常有可能性的。」
不過針對市場傳聞，鴻海集團未作回應，裕隆集團則表示目前公司與合作夥伴間的業務推動，皆依既定計畫穩健推進，對於外界傳聞或未經確認資訊公司無法評論，納智捷會不會成為鴻華先進的子公司，只能等待雙方正式宣佈。
