鴻華先進大秀實力！Model D、U、T全面進化 最新升級亮點一次掌握

鴻海（2317）旗下鴻華先進（2258）於今（21）日在台北南港展覽館舉行的「鴻海科技日（HHTD 25）」上，一口氣推出升級版Model D、Model U、Model T共3款車型，並同步展示Model B量產版與Model C北美版，展現集團電動車平台從概念走向商用的全面進展。

Model D：結合SUV與MPV優勢，能否成為家庭跨界車新標竿？

由鴻華先進與義大利知名設計公司Pininfarina共同開發的Model D，延續原型車的經典設計，今年進一步在內外裝細節上深度優化，使整體產品成熟度大幅提升。

Model D採「LMUV」（Lifestyle Multipurpose Utility Vehicle）定位，融合SUV的駕馭穩定性與MPV的空間靈活性，鎖定家庭與多功能生活族群。車室設計以俐落線條與科技感為主軸，配備27吋IVI中控螢幕與全新自研UI介面，整合鴻海自製語音AI助理，並可透過App控制座艙功能與空調。

鴻海展出的電動車Model T。（劉偉宏攝）

Model U：中小型巴士市場的新解方？

主打「智慧長程、友善、市郊通用」定位的Model U，此次亮相全新版本，延續簡約純粹的設計語彙。車頭採上揚傾斜造型，具備高度辨識性；車內空間則強調平整與靈活性，能配置多座位或站位結構，並具備智慧駕駛艙設計。

鴻華先進表示，Model U未來可依客戶需求，衍生出適用各種路況與用途的中小型巴士版本，提供更多元的運輸解決方案。

Model U未來可依客戶需求，衍生出適用各種路況與用途的中小型巴士版本。（劉芯衣攝）

Model T：量產巴士再進化，能否打造城市電動運輸新典範？

已投入台灣多縣市實際營運的Model T電動巴士，今年迎來次代版本升級，全面搭載鴻海自研電池與電機系統。新車透過鋁結構實現車身輕量化，不僅降低能耗，也有效提升續航力與運行效率，使其在公共運輸市場更具競爭優勢。

Model B與Model C：從概念走向市場，鴻華量產實力大揭示？

除了3大升級車型外，現場同步展出多款Model B量產版本，包括多樣車色、深淺內裝搭配與AWD／RWD驅動配置，象徵鴻華電動車平台已完成量產設計與生產準備。

同時，Model C北美版也在現場展出並開放試乘，讓參與者實際體驗產品性能與駕乘感受。

鴻華先進強調，未來將持續透過CDMS（委託設計製造服務，Contract Design and Manufacturing Service）模式，為品牌客戶提供靈活、具成本效率的電動車解決方案。

