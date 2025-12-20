鴻華先進官網上線 百萬內電動車有譜？Bria規格曝光

記者鍾釗榛／綜合報導

Foxtron Bria電動車。（圖／翻攝鴻華先進網站）

鴻華先進最新官方網站上線，對熟悉汽車產業節奏的車迷來說，這個時間點相當關鍵。就在首款量產純電車Bria傳出最快本月上市之際，官網一次公開完整車型與規格資訊，被外界視為新車發表前的暖身動作，也讓「離開賣不遠了」的猜測迅速發酵。

Bria傳出最快本月上市。（圖／翻攝鴻華先進網站）

從概念到量產

回顧Bria的曝光歷程，從鴻海科技日概念亮相、原型車展示，到近期量產測試車頻頻被捕獲，產品成熟度逐步拉高。隨著納智捷轉由鴻華先進主導後，品牌定位與產品策略終於整合到位，也讓Bria的上市腳步明顯加快，成為國產電動車下一位關鍵角色。

多年醞釀，品牌定位與產品策略終於整合到位。（圖／翻攝鴻華先進網站）

鎖定百萬內級距

Bria定位為中小型純電休旅，車格介於掀背與跨界SUV之間，主打都會通勤與家庭日常使用。這樣的設定，正好切中目前台灣電動車市場「選擇不多、價格偏高」的痛點，也讓Bria被視為最有機會搶進百萬元內級距的國產純電新兵。

Bria定位為中小型純電休旅。（圖／翻攝鴻華先進網站）

單雙馬達齊發

官網首度揭露市售量產規格，全車系統一採用57.7kWh電池。單馬達後驅版本輸出229匹馬力，NEDC續航力達516公里；雙馬達四驅則上看400匹馬力，續航力為466公里。充電採CCS2規格，最大功率134kW，10%充至80%約30分鐘，規格表現相當實用。

Foxtron Bria電動車採用57.7kWh電池。（圖／翻攝鴻華先進網站）

上市只差臨門一腳

隨著官網資訊到位，Bria的產品輪廓已相當清楚，接下來市場最關注的，無疑是最終售價是否真能守住百萬元內關卡。一旦成真，不只會改寫國產電動車版圖，也可能成為台灣純電市場的重要轉捩點。

Foxtron Bria座艙滿滿科技感。（圖／翻攝鴻華先進網站）

