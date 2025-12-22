鴻華先進收購納智捷！ 外資喊鴻海「上看400元」 本土法人也喊讚





日前鴻海旗下鴻華先進宣布收購納智捷（LUXGEN），持有100%股權，對此，美系外資表示，此收購案將使鴻華先進推出自有品牌，雖然電動車業務僅占集團營收不到5%，但預期2025年至2030年期間年複合成長率將達到32%、毛利率將達11%至13%，因此將鴻海目標價調升至400元；而本土法人則表示，鴻華先進收購納智捷，將有助於裕隆汽車的長期營運表現，預估此案對裕隆汽車有正向助益，對裕隆汽車維持正向看法。

美系外資指出，鴻海持續擴展其在汽車產業的垂直布局，旗下合併子公司鴻華先進負責提供汽車產業的設計與代工服務，納智捷收購案將使鴻華先進能夠推出自有品牌，並發布全新電動車款Foxtron Bria。公司表示，該車款將運用納智捷既有的銷售通路與售後服務網絡，有助於快速切入市場，雙方預期交易將於明年首季完成，因此將正向看好鴻海作為電動車產業賦能者的長期發展機會。

美系外資說明，在競爭加劇及上市時程要求提高的趨勢下，預期電動車外包製造需求將持續成長，憑藉其全球布局、規模優勢與完整的汽車零組件能力，鴻海具備良好競爭位置。目前鴻海已與三菱汽車在乘用車及零排放巴士方面展開代工合作，並表示正與多家傳統車廠洽談進一步合作機會。雖然電動車業務佔集團營收低於5%，但預估2025年至2030年間將以CAGR 32%成長，且毛利率可達11%至13%，高於集團整體水準，不過由於收購案尚未完成，相關影響尚未納入預估中。

美系外資表示，目前預期鴻海2025年、2026年、2027年每股獲利將有14.37元、19.06元、22.52元的水準，以21.倍2026年P/E來估算，目標價上看400元。

關於鴻華先進以7.9億元收購納智捷100%股權，本土法人則表示，原本由裕隆集團主導的納智捷品牌，未來將轉由鴻海旗下鴻華先進接手營運，象徵台灣國產電動車勢力正式進入全新階段；納智捷品牌被購併後，預估裕隆汽車財務壓力減輕。展望2026年，在Model B為平台的純電動車車款上市後，預計國產純電動車銷售重回成長，不確定性解除，有利於2026年納智捷品牌銷售。

本土法人說明，在關稅政策確定後，預估2026年台灣汽車銷售回升至42.1萬台，而若鴻華先進國產純電動車銷售暢旺，裕隆汽車仍將可持續受惠，因此本土法人認為，鴻華先進購併納智捷品牌對裕隆汽車有正向助益，將維持對裕隆汽車正向看法。

