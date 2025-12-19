鴻華先進談大股東鴻海、裕隆 總座：股東初心沒有變！

鴻華先進總經理陳清亞（圖中）今（19）日於重訊中說明「至今股東（鴻海與裕隆）的初心都沒有變！」

好事多磨！鴻華先進、裕隆今（19）日傍晚聯合重訊，宣布鴻華先進將以新台幣7.876億元取得納智捷全數股權，包含母公司資產及旗下5間銷售公司、銷售據點以及員工，目標於2026年首季完成交易。在雙方重訊前，業界耳語與市場討論不斷，面對鴻華先進2大股東裕隆與鴻海，鴻華先進總經理陳清亞也淡定表示：「股東們都希望鴻華先進能在CDMS（Contract design and manufacturing service，委託設計與製造服務）的模式下邁向國際，至今股東的初心都沒有變！」

鴻華先進於2020年11月成立，成立之初，就是鴻海希望結合裕隆的造車經驗與技術，在車界打造電動車的代工模式，催生出台灣電動車的產業生態系統，截至目前，鴻海與裕隆各持有鴻華先進45.6%與43.8%的股份。

2023年末，鴻華先進的確製造出首款電動車LUXGEN N7，當時也獲得市場好評，裕隆LUXGEN N7銷售至今擁有逾1.5萬名車主。

然而，外傳LUXGEN N7現有庫存正是鴻華先進與裕隆洽談此次交易案的一大關鍵，而據裕隆透露，目前電車庫存約700-800輛，鴻華先進則是補充說明，LUXGEN N7將採寄賣模式持續販售，而未來LUXGEN會不會持續生產或是開發新車，則由裕隆決定。

鴻華先進買下納智捷之後，後續將以新品牌「Foxtron」為名展開宣傳，並以台灣市場為銷售範圍，海外市場仍以CDMS模式接單佈局。

而對於鴻華先進來說，就是要堅守CDMS模式，協助品牌客戶取得最佳的上市時程(Time to Market，TTM) 以及時間成本(Time to Cost，TTC)，尚未取得當地品牌客戶前，自我定位要扮演「Enabler」（賦能者）的角色，初期先開發市場、培養消費群、創造知名度，以利當地客戶切入市場。

