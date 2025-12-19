鴻華先進買下納智捷 鴻海集團董事長劉揚偉的盤算是什麼？

鴻海董事長劉揚偉日前才卸任鴻華先進董事長一職。

鴻華先進買下納智捷，在延宕近一個半月後終於在今日傍晚定案，鴻海董事長劉揚偉的盤算是什麼？

鴻華先進由裕隆與鴻海兩大集團合資成立，各自持股44％、46％，經營模式為鴻華先進主導產品設計、裕隆三義廠負責代工組裝，交由裕隆旗下的納智捷做行銷、銷售、售後服務、維修等。

這套模式下的第一個電動車產品n7，前身是鴻華先進Model C，隨著納智捷n7在2023年底開始交車、2024年進入交車高峰，鴻華先進年營收也由2023年10.4億元，陡升至2024年85.2億元，在交車的高峰期，也就是2024年4月至7月間，鴻華先進每個月營收都超過10億元，相當於每個月營收都超過2023年一整年的水準。

然而n7銷量從2024年年尾開始顯現疲態，鴻華今年以來月營收穩定下滑，甚至8月、10月的營收，都低到只剩1億元出頭，但是市場盛傳，納智捷無意在n7庫存偏高時，導入Model B銷售，沒有新車進入市場銷售、就沒有營收，成了鴻華先進的燃眉之急，三菱汽車在澳紐導入右駕版Model B、講了一年還沒實現的美規版Model C，對鴻海集團大家長、董事長劉揚偉來說，都是遠水救不了近火。

現在，由鴻華先進接手納智捷銷售公司、經銷通路、銷售人員，而起由納智捷品牌保留n7庫存、留給鴻華先進在台灣從產品設計、品牌行銷、銷售、服務一把抓的乾淨新開始，順利的話，鴻華先進可能明年上半年就能在台灣開賣以Model B為基礎的自有品牌Foxtron Bria，鴻華的營收不振問題，可望迎刃而解。

不過，過去鴻華先進營收不佳時，還能「都是They的錯」，怪納智捷不會賣、銷售不力，從明年開始，鴻華先進從設計到銷售都一把抓了、成敗自負，如果Bria在台灣闖出一片天，自然可以證明鴻華先進的能力，也能成為鴻海CDMS模式的活招牌，但如果Foxtron在台灣還是賣不好，鴻華先進經營團隊得扛起全責，成為劉揚偉檢視鴻華先進經營團隊適不適任的時機，至於CDMS商業模式會不會因此而連帶受害，仍有待觀察。



