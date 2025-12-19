鴻華先進7.8億全面接手LUXGEN 台灣電動車產業新布局

記者鍾釗榛／綜合報導

鴻華先進科技宣布以新台幣7.876億元收購LUXGEN 100%股權。（圖／翻攝鴻海網站）

為了延續台灣汽車產業發展，鴻華先進科技宣布以新台幣7.876億元收購LUXGEN 100%股權，涵蓋母公司資產、旗下五間銷售公司及門市據點、員工與營運資源。鴻華先進表示，將主導LUXGEN經營，打造從產品研發、銷售到售後服務的一條龍電動車全價值鏈，帶給消費者完整體驗。

從夢想起步到國產豪華

LUXGEN自2009年成立以來，就是台灣自主品牌的代表，主打智慧化與科技豪華，從SUV、MPV到轎車都融入高規格科技配備，像是車聯網系統、智慧駕駛輔助等，讓國產車也能挑戰國際級水準。多年的研發積累與市場口碑，讓LUXGEN在台灣電動車與智慧車領域建立了穩固基礎，也成為鴻華先進延伸全價值鏈的理想夥伴。

LUXGEN自2009年成立以來，就是台灣自主品牌的代表。（翻攝LUXGEN網站）

結合ICT與AI優勢

鴻華先進原本以開放平台與技術整合為核心，作為母公司鴻海CDMS（委託設計與製造服務）的延伸，專注於智慧電動車平台、整車研發及系統整合。未來將利用台灣在ICT與AI產業的整合優勢，推動汽車產業電動化、智慧化與軟體定義汽車(SDVs)發展，強化台灣在全球新世代汽車產業的競爭力。

鴻華先進專注於智慧電動車平台、整車研發及系統整合。（圖／翻攝鴻海網站）

CDMS模式賦能品牌客戶

鴻華先進表示，透過CDMS模式，能協助品牌客戶達到最佳的TTM（Time to Market）及TTC（Time to Cost），快速搶佔市場先機。對於尚未有CDMS客戶的區域，公司將扮演「Enabler」角色，先行開發市場、培養消費群與品牌知名度，讓後續客戶能無縫銜接，快速切入當地市場。

全方位消費者體驗

收購LUXGEN後，鴻華先進將延伸產品垂直整合至品牌與銷售端，運用LUXGEN既有通路與服務網絡，提升消費者從前端產品到後端售後的完整體驗。鴻華先進強調，這不僅是企業策略，更是為台灣打造完整電動車生態系的重要一步。

鴻華先進將延伸產品垂直整合至品牌與銷售端。（圖／鴻海提供）

台灣電動車產業再升級

藉由這次收購，鴻華先進將結合製造、研發、通路與軟體系統優勢，為台灣汽車產業注入新動能，也為全球電動車市場提供在地智慧解決方案。整合後的全價值鏈將成為鴻華先進與台灣汽車產業的重要競爭利器。

