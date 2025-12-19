鴻華先進7.876億元全面收購納智捷 鴻海集團品牌Foxtron電動車明年台灣開賣

鴻華先進、裕隆今日共同宣佈，鴻華將以7.876億元現金收購納智捷百分之百股權，由鴻華發言人王理巍（左）、鴻華總經理陳清亞（中）、裕隆發言人卓哲宇（右）出席。

鴻海集團與裕隆合資的鴻華先進與裕隆今日共同召開記者會宣布，鴻華先進將以7.876億元收購納智捷百分之百股權，預計明年第一季有機會完成交易，明年鴻華先進新車Bria將透過Foxtron品牌在台銷售，納智捷品牌雖然留存，但是不會再推出新款電動車，既有的納智捷n7庫存，裕隆將委託鴻華先進繼續銷售。

鴻華先進表示，為延續台灣汽車產業發展，秉持推動產業升級、鞏固在地供應鏈的責任，經雙方董事會同意，鴻華將以7.876億元收購納智捷百分之百股權，包含納智捷母公司資產與旗下五間銷售公司、銷售據點、人員等並主導經營。

納智捷母公司、五間銷售公司、經銷商共約800餘名員工，鴻華先進將全部承接，鴻華先進強調人員工作權可以獲得保障，裕隆發言人卓哲宇表示，n7庫存約有7、800台左右，將會透過委託鴻華的方式繼續銷售，車主售後服務、零件供應、保固權益均不受股權交易影響，相關服務仍將由原有通路體系提供。

不過CDMS（委託設計與製造服務）屬於代工模式的一種，鴻華若經營品牌，是否將影響CDMS的經營模式？對此鴻華總經理陳清亞表示，在鴻華先進沒有CDMS客戶的區域，鴻華將扮演「Enabler」（賦能者）的角色，初期先開發市場、培養消費群已力當地客戶後續無縫銜接，也讓CDMS的合作夥伴、潛在客戶可以藉此認識鴻華的產品。

目前鴻華先進CDMS客戶沒有在台灣、都在海外，據了解，鴻華先進與裕隆集團共同宣布收購案之前，已經先與CDMS客戶先行溝通、並獲得客戶理解。



