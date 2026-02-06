鴻華先進Model T下半年開進基隆市區 董座透露BRIA接單破千輛

鴻華先進今日與基隆市政府共同舉辦「電動公車汰換計畫簽約記者會」。

鴻華先進Model T將於今年下半年開進基隆！今（6）日一早，基隆市市長謝國樑與鴻華先進董事長李秉彥出席「電動公車汰換計畫簽約記者會」並共同簽訂合約。基隆市將於 2026 年下半年引進30輛鴻華先進 的MODEL T 進入市區營運。會後，李秉彥更加碼透露，去年底甫亮相的自信之作BRIA，目前接單量破千。

基隆市將於 2026 年下半引進鴻華先進 MODEL T 投入市區營運，正式宣示基隆市公共運輸邁向綠色低碳轉型的重要里程碑，李秉彥更表示，鴻華先進以實際行動支持基隆市，提供新世代、以軟體定義架構為核心的智能化電動公車。

同時，李秉彥更強調，會以務實態度推動3大重點發展方向，首先是聚焦車輛安全與品質控管，再者是售後與維運到位提供客戶服務，最後1項是持續優化車輛系統共同成長，並依期程交車，期待和市府共同打造永續、可靠的公共運輸系統。

對於鴻華先進去年底才推出的BRIA，李秉彥首次透露「接單突破千台」，讓他大感意外的是「消費者對於選配反應相當熱烈」。

至於BRIA的生產是否還會攜手裕隆，李秉彥的說法則留下了討論空間，他回應「接下來要看實際狀況，我們要到新的地方或者是在三義生產，還有很多彈性的選擇或運作可能。」

