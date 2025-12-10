鴻華合作納智捷觸及價格等議題 年底可否拍板待觀察

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）市場高度關注鴻海和裕隆合資的鴻華先進，有意整合裕隆旗下納智捷品牌進展，消息人士今天指出，鴻華與納智捷正協商討論包括價格在內的多項議題，是否能在今年底前確定合作方式，並送交雙方董事會決議通過，仍待觀察。

記者上午詢問鴻華，截至截稿前仍未回應。裕隆回覆記者提問重申，與合作夥伴推動業務，按照預定計畫進行，秉持公司治理原則，資訊公開透明，所有重大訊息對外揭露，會按照程序和主管機關要求對外說明。

廣告 廣告

鴻華與納智捷（LUXGEN）合作進展備受市場關注，兩位消息人士透露，鴻華與納智捷洽談合作方式，除了價格議題外，包括如何規劃納智捷在全台的銷售通路和維修保養等據點資源，以發揮最大效益。

談到鴻華和納智捷討論過程，消息人士指出，現在雙方高層「把工作細節交給下面去談」，至於財務虧損議題，反而不是雙方討論關注的焦點，不是驅動雙方協商速度的重要因素，合作何時定案，鴻華和納智捷雙方「沒有說死」。

鴻海和裕隆作為鴻華先進的兩大股東，消息人士分析，若透過鴻華先進取得納智捷股權，鴻華先進與納智捷可進一步垂直整合，「兩家公司股東架構一致」，有助降低協商成本並強化決策效率。

消息人士指出，藉此，鴻華先進可建立從電動車技術研發、整車與零組件製造管理，以及到銷售服務的完整價值鏈，跨足整車品牌及通路經營，「有助加速鴻華推動CDMS營運模式」，這也會有利裕隆三義廠稼動率提升。

不過，消息人士透露，鴻華與納智捷雙方，對於合作模式仍有諸多議題細節等待凝聚共識，包括輕資產營運架構整合等，是否能在今年底前經過雙方董事會拍板定案，仍有待觀察，不排除時程可能持續到2026年第1季。

鴻海在11月中旬法人說明會上指出，如何擴大產品銷售規模，一直是鴻華積極布局方向，如何與品牌商或通路商合作，目的都是擴大銷售與市場，對此鴻華與納智捷的想法，「應該是一致的」。

從股權結構來看，根據年報資料，裕隆汽車目前持有納智捷100%股權，鴻海與裕隆兩大股東於2020年11月合資成立鴻華先進，目前鴻海持有鴻華先進約45.62%股權，裕隆華創車電技術中心持有鴻華比重約43.83%。

裕隆資料顯示，納智捷成立於2008年，2009年正式發表，成立目的為發展汽車自主品牌，納智捷於2022年啟動全新品牌煥新計畫，轉型電動車自主品牌，目前納智捷全台展示中心22間，服務廠25間。

鴻華先進與裕隆合作推出LUXGEN n7純電車款，於2023年第4季進入量產，根據統計資料，LUXGEN n7在今年11月共交付254輛新車，今年前11月累計交付3041輛，加上2024年全年累積交車7121輛，共計交車達1萬162輛。（編輯：張均懋）1141210