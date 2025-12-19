鴻華砸7.876億收購納智捷全數股權 品牌重整

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）裕隆和鴻華先進今天晚間召開重大訊息說明會，宣布鴻華以新台幣7.876億元，收購裕隆旗下納智捷（LUXGEN）100%股權。

鴻華先進指出，納智捷品牌持續留存，預計明年首季將完成交割。鴻華後續透過Bria推出Model B新款車型，LUXGEN n7車款將是納智捷最後一款電動車型。

鴻華表示，納智捷通路企業識別也會更改，鴻華會持續銷售納智捷既有品牌車款，未來納智捷沒有推出新車款計畫。

裕隆發言人卓哲宇指出，裕隆今天稍早經董事會決議通過，將旗下全資子公司納智捷100%股權，策略性轉讓給裕隆與鴻海合資的鴻華先進，交易金額為7.876億元。

卓哲宇指出，本案屬重大資產交易，裕隆依台灣證券交易所相關規定，後續尚須依法向公平交易委員會申報，並經其審查通過後，始得完成。

卓哲宇指出，裕隆推動交易案主要目的，在於進一步強化納智捷與鴻華先進間的垂直整合，提升整體價值鏈運作效率，以創造更具競爭力經營優勢。此舉除了有助加速新車型導入與市場應對，提升長期發展及獲利能力，也將優化裕隆汽車的營運效能，共創雙贏發展契機。

卓哲宇指出，針對納智捷現有車主權益，納智捷品牌車主既有售後服務、零件供應及保固權益，均不受本次股權交易影響，相關服務仍將由原有通路體系持續提供，確保客戶權益與服務品質之延續。

鴻華總經理陳清亞表示，為延續台灣汽車產業發展，鴻華先進秉持推動產業升級、鞏固在地供應鏈的責任，將承接納智捷既有能量，並開啟新篇章。

陳清亞指出，經鴻華和裕隆雙方董事會同意，鴻華先進將以7.876億元收購納智捷100%股權（包含LUXGEN母公司資產及旗下5間銷售公司、銷售據點、公司人員等）並主導經營，在台灣建構自產品、銷售至服務的電動車全價值鏈體驗。

陳清亞表示，鴻華此次收購納智捷股份，就是延伸產品的垂直整合範圍至品牌與銷售，運用其既有通路與服務體系，來提升消費者從前端產品到後端服務的體驗。（編輯：張良知）1141219