【鴻華納智捷合體】鴻華先進、納智捷傳拼合體 2大集團老闆盤算曝光

本週最震撼消息，莫過於裕隆集團旗下納智捷，將轉由鴻海與裕隆集團合資的鴻華先進進行垂直整合，重新打造一條龍的整車供應鏈。這也代表，國產自主品牌納智捷，也將從「裕隆」走向「鴻海與裕隆」共同擁有。究竟為何兩大集團老闆—劉揚偉與嚴陳莉蓮有何盤算呢？

靠著AI浪潮，讓鴻海股價一路飆漲，各界都忘了董事長劉揚偉對於電動車佈局始終並未停下腳步。11日晚間傳出鴻華先進將要買下裕隆旗下自主品牌納智捷的消息，也讓各界好奇，包括劉揚偉以及裕隆集團大家長嚴陳莉蓮究竟有何盤算。

據本刊調查，面對全球車市受到關稅戰影響，市場疲弱不堪，加上國產車受到自製率衝擊後，兩大家集團就各自在思考如何強化旗下電動車佈局的競爭力。包括鴻華先進在國際品牌客戶開發的牛步化，以及納智捷後續電動車種推出，都出現不少瓶頸。

尤其，外界都傳言納智捷將於今年底、明年初就要推出新一代休旅n5，但與負責研發的鴻華先進在車種接續上，始終沒談定細節，因此市場陸續傳出，納智捷可能延後推出的消息。「畢竟國內車市因雙稅問題被打趴，與其趕著出新車種，納智捷不如等市場好轉再推。」知情人士對本刊說。

但對於已經上市的鴻華先進而言，雖然已經取得包括日本三菱以及FUSO等客戶簽訂的合作計劃，甚至將於2026年在紐澳市場開賣Model B車款，但如果納智捷暫緩推出n5，等於就會出現長達至少一年以上的空窗期。「對積極擴張CDMS商業模式的鴻海集團來說，目前正在趕工興建高雄廠，如何打造一條從研發、製造，未來延伸到銷售、服務都涵蓋的一條龍整車驗證體系，就變得相對重要。」業內人士分析。

「與其兄弟登山（研發設計、品牌銷售服務）各自努力，還不如齊心合力把力量集中，劉董（劉揚偉）與嚴陳董（嚴陳莉蓮）日前拍板，就讓鴻華先進與納智捷合體，由兩大集團同時擁有股權的鴻華先進來主導，徹底解決過去兩大集團各自有利益考量，導致內耗成本太高的問題，一旦整合股權後，鴻華將一手掌握從研發到品牌營運的決策權，未來運作效率可望大幅提升。」該人士近一步說。

對於裕隆集團來說，接手以來就以「穩健務實」當成決策最高原則的嚴陳莉蓮，早就不斷對內強調，「企業經營要對股東與員工負責，而非僅追求面子。」

像是剛接手裕隆時，毅然決然與劉揚偉攜手，與鴻海合資鴻華先進解決華創的重大包袱，也讓納智捷品牌，從傳統油車品牌，轉生成為電動車品牌。先前防疫險風暴之際，新安東京海上產險公司受到嚴重衝擊時，她也果斷與日方大股東東京海上共同增資並讓出經營權，讓公司在短期內重返獲利，新安東京今年獲利更創新高。「這次願意再度與劉董攜手，也可看出嚴陳莉蓮成功不必在我的心態。」知情人士說。

