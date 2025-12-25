鴻華首推電動車自主品牌新車 台灣出發放眼海外市場

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）鴻海和裕隆合資的鴻華先進，今天舉行首場FOXTRON自主品牌BRIA新車線上發布會，鴻華董事長李秉彥指出，BRIA是第一台從台灣出發面向海外市場的電動車，鴻華願景是立足台灣、放眼全球，BRIA是台灣電動車產業邁向海外的第一步。

李秉彥上午在發布會中指出，BRIA車款整合台灣資通訊（ICT）與人工智慧（AI）領域優勢，結合整車技術與架構，作為鴻華軟體定義汽車平台的核心基礎，集合台灣、美國和義大利團隊跨國合作，並獲得日本合作夥伴肯定，藉此鴻華放大視野，以全球思維造車。

廣告 廣告

李秉彥表示，美國團隊提供整車系統架構、動態反應與平台整合經驗，義大利團隊協助設計美學及空氣力學設計，台灣團隊主導設計、開發與測試驗證，並實現產品上市。

談到鴻華為何打造自主品牌，李秉彥表示，鴻華作為電動車開放平台的推動者，透過品牌可直接面對市場，真實了解市場需求，並傳達平台化所帶來的使用者體驗。他表示，BRIA品牌展現鴻華投入自主研發，以及與國際合作一起創造的使用者體驗與價值。

鴻華指出，BRIA車款從底盤與車體結構、車輛動態控制、熱管理與空氣力學分析，到軟體定義的電子電機（EEA）架構，均為自主研發。

鴻海和裕隆2020年11月合資成立鴻華先進，是鴻華的兩大股東，目前鴻海持有鴻華約45.62%股權，裕隆持有鴻華比重約43.83%。

鴻華資料說明，BRIA的3款新車型，均採用磷酸鐵鋰（LFP）電池設計，電池容量57.7kWh，按照新歐洲行駛循環測試（NEDC），電池續航里程最高516公里，為L2至L2+級自動駕駛架構，利用內嵌EEA架構中的車輛動態控制器（VMC）確保精準動態，並透過具備透明底盤功能的360度環景系統、高精度雷達以及智慧型自適應頭燈（ADB），提升安全性與視野。（編輯：林家嫻）1141225