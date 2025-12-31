鴻華：明年續推動3大業務 觀察美國市場伺機布局

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海和裕隆合資的鴻華先進今天下午表示，2026年是值得期待的一年，持續布局乘用車、商用車及推動業務等3大層面，在海外市場推動各款車型，美國市場方面，鴻華持續觀察關稅變化，準備投入產品計畫。

鴻華下午受邀參加券商舉行法人說明會，發言人王理巍指出，儘管今年前3季受到關稅變數、市場消費觀望、持續開發投資等因素牽動虧損，不過鴻華持續看好未來5年電動車市場，積極布局全球海外市場。

王理巍表示，鴻華今年在乘用車，推出Model D招商車型，以Foxtron BRIA品牌推出量產車；在商用車，鴻華推動第二代電動巴士Model T車款，以及中型巴士Model U招商車型。鴻華今年延伸至品牌與銷售的後段服務，整合設計研發、驗證工程與生產的前端服務，擴展CDMS商務模式（Contract Design and Manufacturing Service，委託設計製造服務）。

展望2026年，王理巍指出，鴻華持續布局乘用車、商用車及推動業務等3大層面，其中在乘用車，鴻華既有車型持續交付，準備量產新車型，持續研發投入其他車款。

在商用車，王理巍表示，高雄橋頭工廠即將量產，第二代Model T電動巴士將量產。在業務推動，王理巍指出，鴻華持續在海外市場推動各款車型，除了與日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）持續合作，規劃明年在紐西蘭和澳洲市場推出新車款外，在美國市場，鴻華持續觀察關稅變化，準備投入產品計畫。

法人問及鴻華收購裕隆旗下納智捷（LUXGEN）股權進展，王理巍說明，鴻華可藉此建立電動車全價值鏈體驗，以台灣為模範市場，提供從技術垂直整合到銷售與服務的商業模式，作為全球CDMS客戶規劃營運參考。

談到何時轉虧為盈，王理巍表示，鴻華作為新創電動車品牌，持續透過擴大外銷市場、布局多元客戶、擴大出海口和規模經濟，加速損益平衡。（編輯：楊蘭軒）1141231