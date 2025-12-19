鴻華：納智捷品牌續存經銷調整 推自主Bria品牌新車

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）裕隆和鴻華先進今天宣布，鴻華以新台幣7.876億元收購裕隆旗下納智捷（LUXGEN）100%股權。鴻華表示，納智捷品牌沒有消失，目前持續存在，原有納智捷經銷體系會調整，整合納智捷通路後，鴻華會繼續推出自有品牌車款。

鴻華和裕隆晚間舉行重大訊息說明會，在回答媒體提問時，鴻華指出，收購納智捷100%股權須待公平交易委員會通過，可能最快2026年第1季後，才會透露納智捷品牌的建設重整計畫。

廣告 廣告

鴻華表示，既有納智捷品牌n7電動車，會以受委託經銷方式繼續販售，未來鴻華也會受委託經銷販售新車款；在代工部分，鴻華會選擇最適合的廠商為合作夥伴。

在新品牌布局方面，鴻華指出，Model B新款車型會以Foxtron Bria品牌推出，先在台灣市場銷售，Bria車款持續按照計畫推動。鴻華表示，Model B車款預計明年有機會銷往海外市場。

裕隆說明，納智捷n7電動車庫存約700輛至800輛左右，持續按照計畫銷售，目前既有車主規模約1.5萬名。

鴻華先進由裕隆（持股43.83%）與鴻海（持股45.62%）兩大股東於2020年合資成立，鴻華表示，目前兩大股東持股沒有變化的跡象。

產業人士指出，鴻華結合裕隆集團整車研發製造經驗，以及鴻海集團的資通訊技術與供應鏈經驗，已開發多款涵蓋乘用車和商用車的電動車型，積極打造電動車產業生態系。

裕隆說明，納智捷於2009年正式發表，是裕隆汽車成立的台灣汽車品牌，以Luxury和Genius打造台灣智慧車的品牌定位。

2020年鴻華先進成立以來，納智捷品牌產品線逐步從燃油車轉型至電動車發展。納智捷在2022年啟動全新品牌煥新計畫，轉型電動車自主品牌，並推出第一款純電休旅車LUXGEN n7，是鴻華先進電動車設計的首個量產客戶。

LUXGEN n7純電車款於2023年第4季進入量產，根據統計資料，LUXGEN n7在今年11月共交付254輛新車，今年前11月累計交付3041輛，加上2024年交車7121輛，共計交車突破1萬輛、達1萬162輛。（編輯：張良知）1141219