鴻門宴？高國豪妻子澄清「當天不是聚會」 暗指遭家族成員設局陷害

高家3兄弟去年底互毆影片曝光，高國豪妻子發文澄清「不是聚會吃飯」，同時暗指有人刻意陷害。（翻攝自高國豪臉書）

台灣職籃TPBL新竹攻城獅明星後衛高國豪「私約大嫂」事件再掀餘波，高家3兄弟去年底在餐廳外叫囂互毆的影片引發熱議，親兄弟明算帳鬧到法院。今（2日）TPBL聯盟與攻城獅球團雙雙宣布，高國豪即日起被處分停賽，直到判決出爐再決定如何懲處。面對家醜再度被拿來冷飯熱炒，高國豪妻子發文澄清，強調當天的場合「不是一起聚會吃飯」，並感嘆陷害要持續多久，暗指有人刻意操作。

高家3兄弟拳腳相向的影片曝光後，私約大嫂的家醜再度成為討論話題，但高國豪妻子今日在社群發文，無奈表示「這個陷害要持續多久？！兄弟爬山各自努力！」且留言澄清，強調「當天狀況不是一起聚會吃飯。」

高國豪妻子疑似暗指兄弟鬩牆畫面外流，是高家其他成員刻意為之。吃瓜的網友們馬上嗅到不對勁，「是鴻門宴嗎？ 希望可以出來說明一下」「去年的事情怎麼現在才拿出來 不知道是給誰做文章 有點耐人尋味」，甚至有網友直接挑明是「二嫂設局陷害高國豪…」

高家3兄弟去年互毆後雙方互告傷害、恐嚇等罪，3兄弟對犯行均坦承不諱，宜蘭地檢署9月間偵結，依法起訴3人，判決將於近日出爐。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

