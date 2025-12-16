鴻隼機構深耕埔里 「經典維多麗亞」暨民權路拓寬工程動土

▲鴻隼機構．經典建設舉辦「經典維多麗亞」暨埔里民權路拓寬工程開工典禮，在熱鬧的鼓陣與祥獅獻瑞中正式動土。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】鴻隼機構．經典建設於16日舉辦「經典維多麗亞」暨埔里民權路拓寬工程開工典禮，在熱鬧的鼓陣與祥獅獻瑞中正式動土，南投縣議員黃世芳、埔里鎮長廖志城及多位地方貴賓、協力單位與未來住戶到場見證，象徵鴻隼機構深耕埔里的建築版圖再添重要里程碑，也為地方發展注入新的動能。

埔里鎮長廖志城表示，民權路拓寬工程牽涉國有財產地與農水署用地，歷經多方協調，鎮公所、農水署與國產署皆表達支持，但最關鍵的是經典建設願意主動投入、自行開闢道路，這份用心值得代表埔里鎮民表達感謝。道路打通後，區域生活機能將更加完整，鄰近國中、國小、早市及未來規劃的全民樂活運動館，不論運動、採買或孩子就學都相當便利，是極具發展潛力的優質生活圈。他也指出，經典建設自九二一地震後深耕埔里，從住宅建設到飯店經營，打造多項具代表性的作品，在目前房市環境下仍能讓預售成績突破四成，實屬不易，並祝福工程順利、發展長紅。

縣議員黃世芳表示，董事長李紅玉與執行長陳明賢眼光精準，推出的建案選址與規劃都相當到位，「經典維多麗亞」位處埔里蛋黃區，學校、行政機構、市場與運動休閒設施一應俱全。在整體經濟環境保守之際，建築業仍是帶動地方經濟的重要火車頭，此時勇於動工不僅展現對市場的信心，也能帶動營造及相關產業發展，為埔里注入實質經濟效益。

▲鴻隼機構．經典建設舉辦「經典維多麗亞」暨埔里民權路拓寬工程開工典禮，在熱鬧的鼓陣與祥獅獻瑞中正式動土。（記者林明佑翻攝）

「經典維多麗亞」座落於埔里鎮生活核心軸帶，鄰近埔里國中、國小九年學區及聯合行政園區，步行即可抵達圖書館、藝文中心、田園藝廊、鎮立游泳池與綜合球場，並串連八德商圈與北環商圈。未來縣府推動的「全民樂活運動館」完工後，將進一步補足大型運動設施量能，提供更多元的休閒與健康資源，讓居住品質持續升級。

鴻隼機構執行長陳明賢表示，隨著六都房價持續攀升，愈來愈多家庭與退休族群將目光轉向交通便捷、生活機能成熟且房價相對親民的埔里，「經典維多麗亞」正是因應這波移居趨勢所打造的指標性作品。全案規劃雙車位電梯別墅及二至三房經典大樓兩種產品，主打約27.4%的低公設比，讓房價回歸實際室內坪數，兼顧居住品質與長期持有的經濟負擔。

在建築規劃上，「經典維多麗亞」導入豪宅等級同層排水工法，有效降低管線噪音並提升維修便利性，並採用高規格氣密窗、中空玻璃與防霾紗窗設計，營造安靜、舒適且兼顧健康的居住環境，公共與室內動線亦經過細膩規劃，並提供「十大貼心保固」，從預售到交屋全面守護購屋者權益。

陳明賢表示，埔里不僅是觀光重鎮，更是一座適合長期居住、三代共好的城市，希望透過「經典維多麗亞」，讓更多家庭能以合理價格入住安全、舒適且具未來性的好房子，同時藉由民權路拓寬工程，全面提升區域整體價值。

鴻隼機構由董事長李紅玉與執行長陳明賢領軍，二十多年前因喜愛埔里的好山好水與宜人氣候而定居於此，從早期礦泉水事業起家，逐步投入建設領域，並持續深耕地方。隨著國道六號帶來交通便利與房市穩定升溫，「經典維多麗亞」銷售已突破四成，隨著正式動土，未來可望成為埔里市中心兼具生活品質與保值潛力的指標性住宅。