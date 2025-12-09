鴻騰精密攜沙烏地合資公司 Smart Mobility 薩勒曼國王能源園區動土! 明年Q3完工

鴻海。路透社



鴻海集團旗下鴻騰精密科技（FIT)今日宣布，與沙烏地 Saleh Suleiman Alrajhi & Sons 合資成立的 Smart Mobility，已於達曼（Dammam）薩勒曼國王能源園區（King Salman Energy Park, SPARK）舉行製造基地動土典禮，象徵沙烏地在充電樁本地化製造的發展邁入全新階段，預計 2026 年第三季完工，並在完成 SPARK 的相關驗證流程後，於第四季正式投產。

典禮由 SPARK 總裁兼執行長 Mishal I. Al-Zughaibi 開場。他表示，SPARK 正逐步打造為中東地區的先進能源與工業科技樞紐，園區鄰近沙烏地核心能源基礎設施，擁有成熟的物流體系與靠近阿拉伯灣港口的地理優勢，未來將與海灣合作委員會國家（GCC）鐵路網相連，使其成為推動區域製造、出口與能源科技創新最具戰略意義的據點。Smart Mobility 亦在園區內啟用了首座電動車充電站，並以其高品質的充電樁成為園區的第一個示範級安裝點。此舉不僅彰顯技術實力，也象徵 Smart Mobility 在能源園區轉型中的關鍵地位。

Smart Mobility 執行長 Prince Fahad N. Al Saud 在致詞中指出，外界常以低油價推論沙烏地電動車普及的挑戰，但沙烏地致力成為 AI 的未來能源樞紐，是明確的國家級願景，而全球車用正加速邁向 AI 驅動的智慧移動。無論是 Level-4 自動駕駛、車聯網技術，還是 AI 預測系統，其核心架構皆建立在電動化之上。他強調，電動車不是燃油車的替代品，而是 AI 時代中車用升級的必要運算平台；若沙烏地希望在 AI、智慧城市與自動化領域保持領先，充電網絡便必須被視為國家能源基礎建設的一部分，而以能源產業為主體發展的 SPARK 正是推動這一轉型的最佳基地。

SPARK 為沙烏地阿拉伯石油公司（Aramco）全資持有，後者為全球市值前十大的公司之一，以嚴格治理、透明管理與高標準工程體系著稱。SPARK 的治理文化、工程標準與監管流程與鴻騰全球製造體系高度契合，為未來推動精密製造與擴大產能奠定堅實基礎。同時，SPARK 的地理優勢也強化了沙製產品的跨區域競爭力，使沙國製造的充電設備能在 GCC 關稅同盟、跨國物流鏈以及未來連接 GCC 鐵路等支撐下，更便利地進入海灣各國市場。

鴻騰董事長盧松青致表示，沙烏地工廠的建立並非單純的生產布局，而是對沙國長期產業發展的深度承諾。Smart Mobility 的成立與本次動土典禮，是建立在與合資夥伴 Saleh Suleiman Alrajhi & Sons 互信與合作的基礎之上，同時也反映執行長 Prince Fahad 在策略推動上的清晰願景與堅定領導，使專案得以順利落地，本投資案也在沙烏地能源部及相關部會在 SPARK 選址階段提供的協助下開花結果。

盧董事長強調，鴻騰在亞洲、歐洲、美洲均設有工廠與研發中心，非洲亦有支援歐洲市場的車用產線，擁有跨區域建構高可靠度製造體系的成熟經驗；而本次沙烏地新廠象徵FIT在EMEA區域建立重要據點，沙烏地並非僅尋求海外產能，而是邀請全球科技夥伴共同打造下一階段的能源與產業未來。對鴻騰而言，這座工廠不僅是一項資產，更代表一份使命，是一段長期合作、共同願景與攜手前行的承諾。

活動並邀請兩大由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）投資的關鍵機構——EVIQ（電動車基礎設施公司）及 NAVA（國家汽車與車輛學院）出席，顯示政府在加速 EV 基礎建設方面的高度重視與跨機構支持。

Smart Mobility 宣布三款充電產品已取得沙國 SASO 認證，其充電樁營運管理系統（CPMS）預計於 2026 年上半年商用化。全區佔地 9490平方公尺的工廠預計於 2026 年第三季完工，並在完成 SPARK 的相關驗證流程後，於第四季正式投產。

