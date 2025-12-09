鴻騰與沙國合資Smart Mobility新廠動土 明年Q3完工供應本土充電樁

【記者呂承哲／台北報導】鴻海科技集團（2317）旗下鴻騰精密科技（FIT）宣布，與沙烏地 Saleh Suleiman Alrajhi & Sons 合資成立的 Smart Mobility，已在達曼薩勒曼國王能源園區（SPARK）舉行製造基地動土典禮，象徵沙烏地充電樁本地化製造正式邁入新階段。Smart Mobility 亦在園區啟用首座電動車充電站，成為示範級安裝點，展現其技術成熟度與園區能源轉型角色。

廣告 廣告

典禮由 SPARK 總裁兼執行長 Mishal I. Al-Zughaibi 開場。他指出，SPARK 正打造為中東先進能源與工業科技樞紐，園區鄰近能源基礎設施、物流體系成熟，靠近阿拉伯灣港口，未來更將接軌 GCC 鐵路網，成為區域製造與出口的重要據點。

Smart Mobility 執行長 Prince Fahad N. Al Saud 表示，外界常以油價推論電動車的不確定性，但沙烏地的國家願景是成為 AI 時代的能源樞紐。全球車用正全面走向 AI 驅動的智慧移動，而這些技術的核心均以電動化為基礎。他強調，電動車是 AI 時代的運算平台，因此充電網路應視為國家能源基礎建設，而 SPARK 正是推動轉型的最佳基地。

SPARK 由沙烏地阿美（Aramco）全資持有，其治理文化、工程規格與監管體系與鴻騰的製造標準高度契合，為後續精密製造與擴產奠定基礎。SPARK 的地理優勢也強化沙製產品在 GCC 關稅同盟與跨國物流鏈中的競爭力，充電設備更能快速進入海灣各國市場。

鴻騰董事長盧松青表示，沙烏地工廠不是單純的產能布局，而是長期投入沙國產業升級的承諾。Smart Mobility 的成立與本次動土奠基於與合資夥伴的互信與合作，也反映 Prince Fahad 在策略推動上的清晰願景，使專案順利落地。他指出，鴻騰已在亞洲、歐洲、美洲及非洲布局製造體系，具備跨區域高可靠度量產能力；沙烏地新廠象徵 FIT 在 EMEA 區域的重要據點，更代表與沙國共同打造能源與產業未來的使命。

此次動土也呼應沙烏地政府推動的「Saudi Made」政策，目標提升本地製造比重。Smart Mobility 工廠將量產多款充電樁硬體，搭配已在沙國測試半年以上的充電樁營運管理系統（CPMS），強化本地供應鏈並支援公共與商用場景部署。

典禮並邀請兩大由沙烏地公共投資基金（PIF）投資的機構：EVIQ（電動車基礎設施公司）與 NAVA（國家汽車與車輛學院）到場，顯示政府在 EV 基礎建設中的高度重視。

Smart Mobility 宣布三款產品已取得 SASO 認證，CPMS 系統預計 2026 年上半年商用化。佔地 9,490 平方公尺的新廠將於 2026 年第三季完工，完成 SPARK 驗證後於第四季投產，正式啟動沙烏地本地化充電樁製造與智慧移動產業新里程碑。

Smart Mobility新廠將於 2026 年第三季完工，完成 SPARK 驗證後於第四季投產。鴻海提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

鴻海捷運Y15聯開案12日簽約 亞灣建設多房價上看6字頭

狗仔直擊｜坤達、書偉暫忘遭起訴 閃兵化身公益尖兵（壹蘋10點強打）

喬任梁疑遭虐殺陰謀論又瘋傳 老父突送醫惹心疼

