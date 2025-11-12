鴻騰：AI應用需求強勁 估未來3年業績年成長25%
（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技預估，今年營收成長幅度約高個位數百分比，主要受惠人工智慧（AI）應用強勁需求；預估2026年到2028年，鴻騰每年業績可成長25%。
在主要產品應用項目，鴻騰在日前線上法人說明會中指出，今年雲端和資料中心應用業績，可年成長超過20%、落在高位數區間（約27%至29%）；受惠One Mobility帶動服務，預估今年在車用移動項目業績可成長20%。
展望未來3年營運，鴻騰指出，受惠AI伺服器等應用浪潮帶動連接器供應需求，上修營收預估，預期到2027年至2028年，鴻騰業績目標年成長約25%；其中包括AI應用在內的雲端和資料中心項目業績占比，預估到2026年可突破20%、2027年占比可升至25%、2028年占比目標超過25%。
在毛利率表現，鴻騰預期今年毛利率可維持在20%區間，營業利益率有機會年增低個位數百分比。
法人提問是否布局機器人領域，鴻騰表示，機器人仍是新興應用，鴻騰對此保持開放態度，布局新技術和合作夥伴關係。在這個新領域，鴻騰已具備提供專為機器人應用設計的耐彎曲線纜元件等。（編輯：張良知）1141112
