鴻鼎菓子雙喜臨門榮獲「企業界奧斯卡」「金商獎」及「經濟界奧斯卡」「金手獎」獲業界肯定！
【警政時報 司徒／臺北報導】台中知名甜點伴手禮鴻鼎菓子榮獲2025年象徵「企業界奧斯卡」的金商獎，且喜上加喜！更同時榮獲第24屆台中市「經濟界奧斯卡」的金手獎，可以說雙金報喜，勘稱業界第一！台灣黑熊曲奇餅更是年銷售盒數高達30座101獲業界肯定。中華民國全國商業總會10/31下午於台北福華大飯店盛大舉辦第79屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，受獎項目分為優良商人、優良外國駐臺商務單位、優良外商、優良老店及菁英老店等，經過嚴格的評選，計有60位獲獎者脫穎而出，每一位都是各行業的標竿典範，對臺灣的經濟成長貢獻良多，深獲各界嘉許與肯定。
鴻鼎菓子經由公會舉薦、商業總會多名評審的嚴僅評鑑，以及經濟部各相關部門的審查，在經營績效、研發創新、社會責任等各方面的卓越表現備受讚譽。此殊榮給予鴻鼎菓子的創辦人張育睿。他原本是科技業的高薪主管，創業起初是為了讓有腸胃不適的女兒能吃到健康的甜點，毅然辭職創立了鴻鼎菓子。鴻鼎菓子總部位於台中，今年得過本屆台中市十大伴手禮首獎的台中知名食品廠商鴻鼎菓子，今年屢創佳績，目前更力推台中十大伴手禮首獎「全球唯一秘醬熟成檸檬酥」。鴻鼎菓子指出，這款檸檬酥是全球唯一秘醬熟成檸檬酥，僅用3顆檸檬汁才能做1片熟成檸檬酥，打造真檸檬滋味，可以說是全台獨有！
張育睿日前更為了感謝媽祖護佑創業成功，特別請來布袋戲劇團演出酬神還願，這也是200年馬祖天后宮第一場布袋戲劇，於8月7日到9日一連三天於馬祖天后宮廟前演出；馬祖天后宮廟委會歡迎大家攜家帶眷一同前來觀戲、參拜、沐浴神恩，這也是創辦人張育睿當初在馬祖天后宮發的願！不忘創業及誠信精神，人本為懷更回饋公益，常常舉辦公益活動回饋鄉親，除了北台中家扶中心，今年中秋節官網及門市的全品項禮盒更捐贈3%回饋公益給伊甸園基金會。
鴻鼎菓子已成為台灣甜點界的一顆明珠，承載著他對家人及公司夥伴無限的愛與關懷。鴻鼎菓子始終堅守「自然」、「營養」和「安全」三大製作核心，並採用「少鹽、少糖、少油」的健康配方，遵循「無香料、無防腐劑、無添加化學物、無反式脂肪酸」的四無鐵則，主力產品「台灣黑熊曲奇餅」、「愛心堅果塔」、「祕醬爆款熟成檸檬酥」、「專利包心噠波曲奇」 廣受民眾喜愛。台灣黑熊曲奇餅一年銷售高達30座101，更屢獲殊榮，包括台中市伴手禮首獎及商業總會「品牌金舶獎」等，如今又再度受到業界榮譽最高的「金商獎」、「金手獎」雙肯定，再次見證鴻鼎菓子的銷售及優良品質肯定。
