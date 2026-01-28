鴿害恐夾帶隱球菌、禽流感 北市35處成野鴿群聚熱點

野鴿群聚引發環境衛生隱憂，鳥類排泄物更有隱球菌及禽流感。（市議員張文潔提供／孫敬台北傳真）

野鴿群聚引發環境衛生隱憂，鳥類排泄物更有隱球菌及禽流感，台北市動保處雖編列1年預算防治野鴿問題，市議員張文潔獲報鴿害已影響民眾生活；議員洪婉臻也批多個公園甚至市府周邊，仍有大量野鴿聚集。動保處回應，北市鳥類聚集熱點計35處，張貼「不餵食」宣導布條需依地方民眾需求，並徵管理單位同意，今年將新增60處野鴿群聚熱區調查。

北市野鴿防治宣導計畫自民國106年起編列預算實施，113年至115年均編列46萬元。張文潔獲民眾陳情，鴿害擾人清閒更夾帶隱球菌及禽流感，張經鴿害會勘後已請動保處懸掛「不餵食野鴿宣導布條」，但部分野鴿群聚熱點並未看到宣導布條。張文潔認為鳥類特性非棲息於固定場域，動保處應動態調整追蹤鳥群動態，於鳥群熱點懸掛告示布條。

洪婉臻指出，目前在青年公園、西門町廣場、紀念館，甚至是市議會周邊，依然有大量的野鴿聚集，質疑計畫淪為「為了做而做」，缺乏定期的巡邏與落實，建議動保處具體執行計畫並追蹤成效，同時針對民眾的餵食行為加強宣導。

動保處回應，野鴿群聚主因為民眾餵食，目前鳥類聚集熱點計35處，馬場町、文昌宮、華江橋東岸、林森康樂公園、關渡宮（含停車場）為群聚最多的前5名，大安森林公園、國父紀念館、關渡宮也在熱點名單。動保處已備有60條「不餵食野鴿宣導布條」，今年將增加60處野鴿群聚熱區族群調查，但張貼「不餵食」宣導布條需依地方民眾需求，並徵管理單位同意，目前僅有馬場町及廣慈社宅張貼，國父紀念館近期也提出需求。

針對都市鳥害防制工具，動保處於112年曾採購少量防鳥刺作為宣導品，防鳥刺雖具阻絕效果，但需委託專業公司於建物雨台、冷氣窗口及陽台突出物進行外牆懸掛施工，民眾無法自行鋪設，且曾有里辦公處因顧慮傷害動物而最終未裝設。

至於具毒性及黏性的驅鳥劑，因易導致鳥類羽毛沾黏致無法飛行，林保署已於114年5月19日函請各縣市加強宣導避免使用。此外，動保處正評估利用聲音與光線反射的驅鳥彩帶，惟考量都市鳥類適應力強，實際效果仍待評估，後續將洽詢里辦公處試辦意願，並視需求編列預算採購。

