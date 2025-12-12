鵜鶘「出嘴趕人」遊客手臂紅腫喊痛 農場受訪回應直擊牠咬髮、吞麥克風

記者黃大衛、林昱孜／高雄報導

高雄淨園農場內的鵜鶘「出嘴趕客」畫面曝光。（圖／翻攝自Threads @hair.eason）

高雄淨園農場有「台版小泰國」之稱，園區內有開放式的動物區，但有遊客躺在懶人沙發區休息，卻出現鵜鶘以鳥嘴趕人情況，手部還因此出現紅腫痕跡；對此，業者致歉並表示，平時鵜鶘都在湖邊游泳，但當日客人太多「外出逛大街」，希望遊客能早日康復，也願意提供任何協助，採訪當下當場直擊鵜鶘好奇啄向業者。

遊客遭到鵜鶘啄手臂出現皮膚紅腫，但原PO強調，覺得鵜鶘很可愛，園區也有立告示牌。（圖／翻攝自Threads @hair.eason）

「這鵜鶘咬超痛，躺個懶人沙發都被鳥趕，可憐啊」，有網友在《threads》PO文並貼出手臂紅腫照片，影片中的鵜鶘前往懶人沙發區，朝遊客身上啄，最後真的把人給趕離現場。影片曝光後，引發網友議論，但原PO強調，自己還是很喜歡鵜鶘，基本上不要靠近牠們都沒事，園區也有貼許多告示牌。

鵜鶘張嘴咬組長頭髮。（圖／記者黃大衛攝影）

鵜鶘對於好奇的事情都以嘴巴探嘴，當場張嘴吞麥克風。（圖／記者黃大衛攝影）

淨園農場表示，鵜鶘是好奇寶寶，會用嘴巴探索世界，在園區立告示牌提醒遊客不要伸手觸摸，並保持安全距離；動物部組長周芸柔受訪時，當場就直擊在後方的鵜鶘，因為好奇而出嘴啄頭髮，甚至也對麥克風相當好奇，含含咬咬。

淨園農場鵜鶘傳出傷人，業者表示鵜鶘原本都在湖邊游泳，但當日客人太多「外出逛大街」。（圖／記者黃大衛攝影）

淨園農場張貼告示牌提醒遊客。（圖／記者黃大衛攝影）

