鵝尾山梯田花海綻放 美景交織如畫

記者李佩玲／臺北報導

隨著春季腳步逐漸靠近，臺北鵝尾山水梯田花海近日已進入最佳觀賞期，層層梯田間綻放的粉白及橘黃波斯菊隨風搖曳，交織出一幅恬靜而動人的田園景致；另外，鄰近的知名景點「平菁街櫻花巷」櫻花也陸續綻放，歡迎民眾前往踏青賞花。

臺北市工務局大地處表示，鵝尾山水梯田位於臺北市士林區平等農業社區核心地帶，結合友善農業、生態保育與景觀營造，近年已成為陽明山地區深具特色的農村景點，民眾只要沿著「稻浪棧橋」，就能穿梭於梯田之中飽覽花海，近距離感受自然風貌與農村生活的純樸魅力。

除波斯菊花海外，鄰近的平菁街櫻花巷櫻花也已陸續綻放，粉嫩花苞點綴枝頭，民眾可把握花期走訪鵝尾山水梯田，徜徉於波斯菊花海之中，一路漫步至平菁街櫻花巷，沿途欣賞梯田景觀與農村風光，體驗結合自然、生態與人文的春日賞花小旅行。

由於花季期間人潮眾多，大地處呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往，可搭乘捷運至劍潭站或士林站，再轉搭303號公車至「倫仔尾站」下車；或搭乘小19號公車至「福德祠站」，步行約3分鐘即可抵達鵝尾山水梯田，再依指標前往平菁街櫻花巷。

春季腳步逐漸靠近，鵝尾山水梯田花海近日已進入最佳觀賞期。（臺北市大地處提供）