「鵝牌氣密窗」以半世紀專業品質再創話題 形象翻新跨世代、深耕市場贏口碑

【警政時報 趙靜姸／台北報導】在面對極端氣候、居住品質重視度日益提高的今日，窗戶不再只是建築的配件，而是維繫居家安全與舒適的關鍵設備。擁有逾50年歷史、深耕台灣市場多年的「鵝牌氣密窗」，近年來積極轉型，邀請藝人「李組長」與知名網紅「油條兄弟」拍攝宣傳片，結合創新行銷策略與堅實產品實力，成功打入年輕消費族群視野，展現國際級品牌格局。

油條兄弟「狂風暴雨篇」透過誇張手法模擬老公挨罵場景，讓許多人夫表示「很有感」。（圖／翻攝自油條兄弟影片）

為突破傳統印象、與年輕世代建立連結，「鵝牌氣密窗」近期邀請網紅「油條兄弟」與公信力代表「李組長」拍攝多支宣傳影片，將品牌核心價值以詼諧、創意的方式呈現。其中，「狂風暴雨篇」透過誇張手法模擬家中爭吵場景，以氣密窗比喻為堅實屏障，成功引發觀眾共鳴；而「靜音篇」則描繪年輕人因吵雜環境無法入眠的情境，凸顯鵝牌氣密窗的卓越隔音性能。每支影片結尾皆呼應品牌口號：「用過才知道這隻鵝的好」，進一步強化品牌記憶點。

「安全偵查篇」由公信力代表的李組長，以專業辦案視角，檢視窗戶滲水問題。（圖／翻攝自鵝牌氣密窗網路廣告）

另一部「安全偵查篇」則由李組長以專業辦案視角，檢視窗戶滲水問題，並以「鵝牌氣密窗」的抗風壓與防滲水性能作為破案關鍵，傳遞產品通過國際氣密認證與10級抗颱等高標準測試，為居家安全把關。影片中「真相只有一個：安全～絕不能有破綻」的台詞，進一步提升消費者對品牌信賴度。

「用過才知道這隻鵝的好！」這句話已深植民心。（圖／翻攝自油條兄弟影片）

回歸產品實力，「鵝牌氣密窗」具備獨家雙氣密結構設計，採用美國進口 Santoprene 熱塑性橡膠材質，氣密性能達國家標準第二級以下，並搭配厚實鋁擠型、塗裝耐候處理及多層防護軟墊，大幅提升窗戶的防風、隔音與防水表現。在講求節能減碳的時代趨勢下，產品也符合綠建材規範，兼具環保與節能效益，成為建築設計師與建商的首選品牌。

「鵝牌氣密窗」深耕台灣市場50多年，多次獲消費者理想品牌第一名。（圖／翻攝自鵝牌氣密窗官網）

品牌在發展過程中，從別墅市場逐步擴展至大型建案，甚至研發出9公分大尺寸氣密窗產品線，順利打入競爭激烈的住宅建築市場，確立其業界龍頭地位。多項專利技術與美學設計融合，使鵝牌氣密窗不僅機能完備，更具備現代建築美感，滿足高端客戶對居住品味的追求。

鵝牌氣密窗的成功，來自對細節的極致講究。即使面對原物料價格上漲，品牌仍堅持使用厚實鋁材與高品質氣密條，不因成本妥協品質。董事長每日親自檢測窗戶配件，親力親為，展現對產品完美的堅持。正如許多忠實用戶所言：「用過才知道這隻鵝的好」，這不僅是一句廣告詞，更是來自市場最真實的肯定。

鵝牌氣密窗也持續榮獲消費者評選「年度理想品牌第一名」，成為國內外各大建築師與設計師高度推薦的氣密窗品牌代表。其堅持以「品質國際水準」為核心理念，不僅滿足不同生活型態需求，更致力於提升全民居住安全與生活品質。

在日益講求安靜與安心的生活需求中，「鵝牌氣密窗」用實力證明，真正優質的產品不需浮誇包裝，而是憑藉時間與使用者的口碑累積信任。未來，這隻「鵝」將繼續以不凡的姿態，引領台灣門窗產業邁向更高層次，航向更寬闊的國際市場。

