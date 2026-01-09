鵝絨變鴨絨？北臉韓國爆品標示造假 官方認錯13款商品

韓國街頭販售的《The North Face》（北臉）羽絨外套，近日因標示不實引發退貨潮與消費者抗議。（示意圖／達志／美聯社，下同）

知名戶外品牌《The North Face》（台灣俗稱：北臉）近期在韓國市場爆出重大爭議，由韓國代理商 Youngone Outdoor 銷售的多款北臉羽絨產品，被揭發標示與實際填充材質不符，部分標榜高比例鵝絨的商品實際卻混入鴨絨甚至人造纖維，引發大量退貨潮與品牌信任危機。

《The North Face》韓國代理商承認13款商品羽絨填充與標示不符，並對消費者致歉。

據《韓聯社》的深入調查，事件起於有韓國消費者在電商平台 Musinsa 購買北臉「1996復古羽絨外套」時，發現保暖度與手感與過去經驗落差極大，進一步檢測發現商品實際使用再生鴨絨，但標示仍為「鵝絨80%、羽毛20%」，質疑商品涉嫌造假。

韓國消費者發現購買的北臉羽絨衣填充異常，追查後揭露混用再生鴨絨與聚酯纖維。

The North Face韓國代理商 Youngone Outdoor 隨後承認，共計13款商品標示錯誤，其中11款填充物為再生鴨絨、4款混合聚酯纖維，甚至有1款為100%聚酯纖維，完全不含羽絨成分。

業者解釋此為「內部資料更新失誤」所致，強調無意欺瞞，並宣布針對2025年7月以來販售的相關商品提供全額退費，問題商品也已全面下架停售。

《The North Face》風波擴大，韓國多家電商平台也被發現販售標示不實羽絨商品。

這起事件進一步引發對南韓羽絨服市場的質疑。除了北臉之外，其他知名時尚平台如 W Concept、ABLY、ZIGZAG 等，也被點名販售標示不實的羽絨製品。消費者團體批評，目前缺乏有效的原料驗證與標示稽核機制，消費者難以辨識真偽，呼籲政府與業界建立透明的商品管理制度。

根據南韓消保單位近期抽查，市售鵝絨產品中，有數款標榜使用鵝絨實際卻為鴨絨，部分甚至鵝絨比例低於法定標準。消費者聯盟指出，羽絨市場長期存在標示不實問題，若不從制度面加強懲罰，將無法根治造假歪風。

《The North Face》風波擴大，韓國多家電商平台也被發現販售標示不實羽絨商品。（圖／翻攝自X，@yonhaptweet）

