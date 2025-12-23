鵝肉店老闆汽旅自戕身亡！頭部有2彈孔 清潔員嚇壞

台中外埔區傳出憾事。（圖／東森新聞）





台中市外埔區昨（22）日上午9時許，一名清潔人員進入汽車旅館房間打掃時，驚見房內男客頭部中槍，現場滿地是血，嚇得立刻報警。

事發在昨日上午，消防獲報某汽車旅館疑似男客死亡，櫃台員工表示，男客失去生命跡象，頭部有傷口。警方到場初步調查發現，男客是50歲韓姓男子，於21日清晨入住，結果隔天就發生噩耗，有傷害、詐欺前科，頭部確實有2處傷口。

據悉，韓男有傷害、詐欺前科，在當地經營一間鵝肉小吃店，最近疑似有債務問題，目前警方初步排除外力介入可能性，至於槍枝來源家屬也說不清楚，還有待進一步調查。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

