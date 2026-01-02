鵝與鴨請繞過台中 裴社長走訪巷子內美食 大啖剝骨鵝肉與米其林燻鵝

裴社長讚嘆台中人對鵝肉與鴨肉的熱愛已到精益求精的境界。(鏡好聽提供/何宗昇攝)

「如果我是鵝的話，一定會繞過台中。」裴社長在最新一集《裴社長吃喝玩樂》中展現幽默本色，讚嘆台中人對鵝肉與鴨肉的熱愛已到精益求精的境界。這次，裴社長走入台中西區與中區的巷弄，不僅體驗了極致的去骨手藝，更在歷史古蹟的漫步中，感受台中的優雅與浪漫。

台中最體貼的鵝肉料理：翁記剝骨鵝肉

位於台中西區向上路的「翁記剝骨鵝肉」，是裴社長眼中將鵝肉料理發揮到極致的名店。不同於北部鵝肉常帶著骨頭，翁記主打「剝骨切片」，讓食客能輕鬆享受美味的鵝肉。裴社長表示，這份體貼的手藝讓鵝肉吃起來既涮嘴又過癮。

裴社長特別推薦「翁記剝骨鵝肉」的鹽水鵝。(鄭祺耀攝)

他特別推薦店內的「鹽水鵝」，選用台灣常見的白蘿蔓鵝，肉質鮮嫩飽滿且保有水分。除此之外，裴社長大力讚賞「三杯鵝舌」，比起鴨舌更顯肥厚有肉，口感偏脆、風味十足。對於喜愛濃郁風味的饕客，他建議點上一碗淋滿鵝油與鹹香鵝湯的鵝汁飯，便是極致的庶民享受。

裴社長大力讚賞三杯鵝舌，比起鴨舌更顯肥厚有肉，口感偏脆、風味十足。(何宗昇攝)

米其林推薦的老字號當歸鴨肉：富貴亭飲食店

品嚐完美味的鵝肉後，裴社長轉往中區三民路的巷弄，造訪已傳承三代、曾多次榮獲米其林必比登推薦的「富貴亭飲食店」。這家開業逾半世紀的老店，店內裝潢樸實，磨石地板充滿了回到阿嬤家作客的親切感。

「富貴亭飲食店」的招牌是煙燻鵝肉，鵝皮Q彈且帶有獨特的焦糖香氣。(何宗昇攝)

店裡的招牌是「煙燻鵝肉」，選用9至10斤的壯碩成鵝，以傳統蔗糖燻製，鵝皮Q彈且帶有獨特的焦糖香氣。讓裴社長讚不絕口的還有「當歸湯頭」，不同於一般藥膳味過重的刻板印象，店家巧妙地將當歸鴨湯與煮鵝肉的湯汁混合，口感醇厚溫潤。他讚嘆，台中盛行當歸藥膳，不僅是食補，更是一種代表性的地方美食，堪比太陽餅在台中的地位。

當歸湯頭不同於一般藥膳味過重的刻板印象，口感醇厚溫潤。(何宗昇攝)

裴社長表示，台中的巷弄美食不僅僅是填飽肚子，它承載著城市的演進與個人的生活故事。想了解更多台中巷弄隱藏版名單，請持續鎖定《裴社長吃喝玩樂》EP71。

🦢跟著裴社長到台中吃鵝料理！～EP71上架～

