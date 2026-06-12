鵝鑾鼻外海漁船突斷電呼救 海巡戒護7人平安返港

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11日清晨，海巡署的巡護9號施放小艇，來到鵝鑾鼻東南外與失去動力的東港籍漁船會合，船上的雷達相關航儀及通訊設備都不能用，海巡派人登船，再由巡護9號戒護伴航。

11日下午漁船抵達鵝鑾鼻東南方32海浬，才由恆春海巡隊接續戒護返港，船上7人均安，結束3日驚魂。

海巡艦隊分署直屬船隊副隊長麥世稚說明，「發生全船斷電及航儀失靈情形，艦隊分組立即調派巡護9號馳援，並由海巡人員登船協助通聯。」

原來這艘船早在8日行經鵝鑾鼻東南方406海浬時，就因總電盤燒毀全船斷電、經緯度儀器失靈，海巡署先協調附近友船協助，10日清晨漁船再次通報電力將用完，等同在茫茫大海中找不到方向。

本月6日，中國片面宣布海上交通專項執法行動，不少中國公務船在我國周邊海域活動藉機襲擾，巡護9號也發現中國海警船突然大角度闖入我國東沙限制水域，遭我方併行監控、強勢驅離。