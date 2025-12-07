鵬管處主辦 小琉球觀星

大鵬灣國家風景區管理處首度在琉球鄉舉辦觀星活動，上百民眾在海風吹拂、浪聲環繞中，望著滿天星斗，體驗一場截然不同的離島之夜，直呼「這才是真正的小琉球夜生活」！

這項名為「琉光夜語」的觀星活動，六日晚間由鵬管處與屏東縣琉球鄉觀光發展協會、屏東縣小琉球商圈發展協會、社團法人台灣咾咕嶼協會及地方業者共同合作，以「永續旅遊」為主軸，從燈光控制、減塑行動到低碳設計皆全面落實。

現場採用低照度光源，減少光害干擾，並推動無一次性瓶裝水、減少餐盒等措施，預估共減少一百二十二公斤的二氧化碳公斤排放，是一場兼具美感與環保的島嶼夜間活動。