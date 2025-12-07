鵬管處在小琉球首次舉辦「琉光夜語」零碳觀星活動

鵬管處首次在小琉球舉辦「琉光夜語」零碳觀星活動，吸引許多遊客熱情參與，豐富了離島夜間生活。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處為推動小琉球永續旅遊並豐富夜間遊憩體驗，首次與屏東縣琉球鄉觀光發展協會、屏東縣小琉球商圈發展協會、社團法人台灣咾咕嶼協會及地方業者共同合作，於六日晚間在小琉球落日亭舉辦「琉光夜語-零碳聲浪星空之約」觀星活動，吸引許多遊客熱清參與，在海風吹拂、浪聲環繞中望著滿天星斗，體驗一場截然不同的離島之夜，直呼「這才是真正的小琉球夜生活」。

鵬管處表示，此次活動以「永續旅遊」為主軸，從燈光控制、減塑行動到低碳設計皆全面落實，現場採用低照度光源，減少光害干擾，並推動無一次性瓶裝水、減少餐盒等措施，預估共減少一二二點六九公斤CO₂e排放，是一場兼具美感與環保的島嶼夜間活動。活

動更特別邀請屏東星空大使施世治校長率領專業團隊，以高規格天文望遠鏡進行星象導覽，不少參與者驚呼「原來小琉球的天空這麼亮、這麼近！」，更有親子家庭分享「孩子第一次在離島用望遠鏡看星星，表示太難忘了。

鵬管處指出，小琉球向來以海洋生態聞名，而「琉光夜語」則讓島嶼在夜間多了全新的觀光亮點；透過天文教育、自然故事與海島氛圍的結合，不僅吸引親子族群，也吸引許多年輕旅客專程搭船前來體驗小琉球限定的星空夜，同時許多遊客回饋是首次在小琉球臨海的位置，放慢腳步聽浪觀星，搭配歌手的溫暖嗓音，感受沉浸式的放鬆感，真的很療癒。

鵬管處也預告，年底將在小山看海藝文園區辦理一場綠色倒數的跨年活動及環保永續市集，邀請遊客再次回到島上，感受夜色中最純粹的小琉球魅力。