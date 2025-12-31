鵬管處攜手在地三協會 推小琉球旅遊新玩法

鵬管處攜手在地協會打造「循環餐具咕咕碗訂餐平台」，改善外帶餐盒產生的大量垃圾問題；更推廣「海龜島遊ＡＰＰ」，讓小琉球躍升為「全台唯一智慧旅遊島」。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

大鵬灣國家風景區管理處近年來積極推動永續觀光，透過獎勵計畫補助在地三個協會，將永續理念轉化為旅客有感的旅遊體驗，不僅讓小琉球更美，更向國際展現了台灣智慧小島的實力。

屏東縣琉球鄉觀光發展協會發起「用一趟低碳旅程，擁抱小琉球」活動，鼓勵旅客捨棄私家車，改搭高鐵、台鐵或公車前往東港碼頭，該協會不僅推廣租借電動機車與搭乘環島公車，更聯手在地民宿推出優惠，旅客紛紛響應自備環保杯與餐具，完成指定的環保任務後還能換取限量紀念品，讓「減塑」成為旅程中最潮的紀念。

社團法人台灣咾咕嶼協會打造了「循環餐具咕咕碗訂餐平台」，改善了外帶餐盒產生的大量垃圾問題，從使用者線上訂餐、協會媒合餐廳，到派遣在地青年配送餐具、回收並進行專業清洗消毒，形成了一個完美的循環，今年七至十月就成功減少了三二六九個一次性餐盒的使用，成效亮眼。

屏東縣小琉球商圈發展協會則運用現代科技，讓小琉球躍升為「全台唯一智慧旅遊島」。旅客只要下載「海龜島遊ＡＰＰ」，就能享受景點自動導覽與無紙化的優惠推播，旅客只要提著亮眼的海龜環保購物袋，前往指定店家感應完成任務，就能減少塑膠袋的使用；活動期間單週就吸引了超過二千八百人次參與，有效每年減少超過七千萬克碳排放量。這項創新的智慧旅遊應用，甚至受到日本熊本縣菊池市的邀請，跨海分享「智慧小島」的成功經驗，成功將小琉球推向國際市場。

鵬管處表示，這三個計畫分別從交通住宿、循環餐具及智慧無紙化三大面向切入，共同交織成小琉球永續發展的藍圖。未來將持續優化這些服務介面，擴大合作店家，並強化在地青年的參與，一起守護這片美麗的海域。