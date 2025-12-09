鵬管處攜手水試所放流赤鯥與草蝦 打造大鵬灣永續海洋資源

鵬管處攜手農業部水產試驗所及東港區漁會舉辦放流活動，由鵬管處長王玟傑（右三）及水試所長張錦宜（右二）一起放流赤鯥（紅喉）與草蝦苗。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處，九日與農業部水產試驗所及東港區漁會舉辦「海洋資源復育宣導活動」，於大鵬灣出海口放流赤鯥（紅喉）與草蝦苗共計一萬二百尾，以跨單位合作展現推動永續海洋觀光的具體行動。

水產試驗所長張錦宜表示，此次共放流深具生態指標性的赤鯥二百尾及臺灣原生蝦種草蝦一萬尾，透過科學化復育方式補充海域物種多樣性，增強大鵬灣自然環境的生態量能。

鵬管處、農業部水產試驗所及東港區漁會在大鵬灣出海口共放流赤鯥（紅喉）二百尾、草蝦苗一萬尾，復育海洋資源。（記者鄭伯勝攝）

鵬管處長王玟傑指出，大鵬灣擁有全臺唯一單口囊狀潟湖，結合人工濕地、紅樹林與在地文化，是南臺灣重要的環境教育及生態旅遊場域；鵬管處近年致力多項低碳旅遊措施，推動台灣好行、引進Ubike、推展環境教育，提升旅客體驗大鵬灣自然之美的品質與深度。

王玟傑處長強調，此次放流象徵觀光與生態復育的深度整合，未來將持續結合產官學能量，推動海洋環境教育與低碳旅遊，打造大鵬灣兼具保育、觀光與地方文化的永續海洋觀光模式。