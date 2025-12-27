鵬管處暖冬派對點亮青洲灣 無人機結合煙火展演吸引暴滿人潮

鵬管處攜手東港鎮公所舉辦的青洲灣暖冬派對，晚間的無人機及煙火展演進入最高潮，吸引暴滿人潮，氣氛十分熱絡。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處與東港鎮公所、大鵬灣產業聯盟慶祝東港建鎮八十週年，攜手於二十七日在青洲灣首度舉辦「衝浪比賽」及「無人機與煙火展演」，白天以熱血海洋運動揭開序幕，夜晚再以科技光影點亮海灣夜空，打造一場兼具動感與視覺震撼的冬季暖冬派對，吸引大批遊客與在地民眾共襄盛舉，現場氣氛十分熱絡。

白天登場的衝浪比賽，鵬管處及東港鎮公所邀集來自全台的衝浪好手齊聚青洲灣，活動同時鼓勵新手與民眾參與體驗，讓遊客冬季還能感受海灣魅力，也進一步推廣大鵬灣多元海域活動的發展潛力。

晚間八點登場的「無人機及煙火展演」成為全場最受矚目的焦點，三百台無人機在青洲灣夜空中變換隊形，演繹專屬動畫編隊，並結合煙火施放、帆船燈光與岸邊音樂，打造陸、海、空三位一體的沉浸式光影饗宴，璀璨畫面映照海灣，現場民眾驚呼聲不斷，為青洲灣冬夜留下難忘回憶。

鵬管處攜手東港鎮公所舉辦的青洲灣暖冬派對無人機及煙火展演，照亮青洲灣夜空，現場民眾驚呼聲不斷。（記者鄭伯勝翻攝）

屏東縣縣長周春米、立委徐富癸也應邀親臨活動現場，與遊客一同欣賞無人機與煙火交織而成的視覺盛宴；周春米表示，屏東擁有豐富的海洋資源與優質的自然環境，青洲灣具備發展海洋運動與特色觀光的良好條件，透過結合運動賽事與創新展演，不僅為地方注入冬季觀光動能，也讓更多民眾看見屏東海洋觀光的多元魅力

鵬管處長王玟傑強調，未來將持續結合海洋運動、科技展演與在地特色，打造不受季節限制的旅遊亮點，推動多元觀光活動，讓國人四季皆能走訪大鵬灣，感受獨具魅力的海灣風情。

