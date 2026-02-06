鵬管處月漫步道開放漫步

大鵬灣國家風景區管理處打造的全新夜間亮點「月漫步道」，昨（六）日浪漫開放，邀請遊客踏上這條融合光影美學與自然的步道，感受大鵬灣的「夜訪」魅力。

鵬管處表示，「月漫步道」圍繞遊客中心小潟湖一圈約四百公尺，巧妙結合現有藝術裝置與環保材質，透過光影交織設計，營造出五大亮點，將步道轉化為猶如「夜光森林」般的魔幻舞台，不僅展現永續旅遊的新風貌，更要讓遊客感受大鵬灣日夜都精彩，強化轄區夜間經濟。鵬管處指出，月漫步道白天是綠意盎然的清幽小徑，入夜後則轉換成夜間夢幻舞台；部份路段採用的「環保蓄光石」不耗電力，而是吸納陽光的溫暖後在夜晚化作點點螢光。

這種「減光減害」的設計，能有效降低對動植物的干擾，不僅相對友善生物多樣性，更讓遊客能在最接近自然的環境中，輕聲走入夢幻的綠意星河。

鵬管處邀請全台遊客走訪大鵬灣，白天可大啖東港美食、體驗自行車探索濕地、遊湖與多元水上設施；傍晚則可前往全新亮點「月漫步道」，在自然與光影的交織下，感受大鵬灣日與夜截然不同的獨特魅力。