鵬管處榮獲國家環境教育優等獎 演譯永續旅遊故事
▲鵬管處推動生態復育有成，奪得第十屆國家環境教育優等獎。
環境部十二日公布「第十屆國家環境教育獎」得獎名單，大鵬灣國家風景區管理處脫穎而出奪得優等獎，展現多年推動生態復育、環境教育及低碳觀光成果。
鵬管處表示，大鵬灣過去曾因養殖漁業開發，面臨蚵棚密布與水質污染等問題。鵬管處自民國八十六年成立以來，持續推動灣域整治，透過拆除養殖設施、清淤及導入生態工法，建置六座總面積達五十五點六公頃的人工濕地，不僅恢復全台最大單口囊狀潟湖生機，並具備環境教育、滯洪功能及淨化水質功能，也逐步建立重要藍碳資源。
國家環境教育獎的評審委員指出，鵬管處很有前瞻性地投入藍碳與綠碳研究，積極規劃低碳旅遊方向，並將藍碳研究成果轉化成環境教育教案，讓民眾能用更簡單易懂的方式認識淨零與永續議題；此外，多位同仁主動取得專業認證，展現推動淨零與環境教育的專業能力與行動力，相關作法值得肯定。
鵬管處長王玟傑說，環境教育不是口號，而是一場跨越世代的行動。榮獲優等獎這份榮耀屬於所有投入大鵬灣與小琉球環境教育工作的同仁、志工及在地夥伴。未來將持續深化環境教育內涵，並結合數位科技與創新體驗，打造國際級永續旅遊示範基地。
王玟傑認為，這次獲獎不僅是對大鵬灣多年環境治理成果的肯定，也展現觀光發展與生態保育得以共生共榮的可能性，透過濕地復育、歷史場域活化及環境藝術轉譯，大鵬灣正持續向世界述說一段屬於台灣的永續旅遊故事。
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