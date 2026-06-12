鵬管處榮獲國家環境教育獎 從水產養殖蛻變為永續觀光場域

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鵬管處榮獲環境部國家環境教育獎優等獎殊榮，處長王玟傑（右）特別北上領獎。（記者鄭伯勝翻攝）

（另開新視窗）

記者鄭伯勝／屏東報導

環境部12日公布「第10屆國家環境教育獎」得獎名單，交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處在機關（構）組中脫穎而出，憑藉多年推動生態復育、環境教育及低碳觀光成果榮獲優等獎肯定。

鵬管處表示，大鵬灣過去曾因養殖漁業開發，面臨蚵棚密布與水質污染等問題；鵬管處自民國86年成立以來，持續推動灣域整治，透過拆除養殖設施、清淤及導入生態工法，建置六座總面積達55.6公頃的人工濕地，不僅恢復全台最大單口囊狀潟湖生機，並具備環境教育、滯洪功能及淨化水質功能，也逐步建立重要藍碳資源。

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此次決選過程中，評審委員特別肯定鵬管處長期來推動「藍與綠的約定」理念，結合海洋、濕地與陸域特色，串聯在地學校、社區、民間團體及企業，建立多元環境教育夥伴聯盟，展現跨界整合成果；評審委員因此認為，大鵬灣不只是推動觀光，更透過六座人工濕地、陸蟹保育及藍碳調查等工作，讓環境教育真正融入地方生活與旅遊體驗。

評審委員也認為，鵬管處積極規劃低碳旅遊方向，並將藍碳研究成果轉化成環境教育教案，讓民眾能用更簡單易懂的方式認識淨零與永續議題，值得肯定。

鵬管處在低碳旅遊推動方面，積極發展綠色運輸與循環經濟，「台灣好行-大鵬灣琉球線」自109年營運迄今已服務超過84萬人次，依據交通部與環保署數據，累計減碳約478.1kgCO²e；更攜手屏東縣政府、台灣咾咕嶼協會在小琉球推動的「琉行杯」及「咕咕碗」循環餐具借用系統，累計借用量迄今突破48萬杯次，並輔導小琉球成立27家環保餐廳，成為全台六都以外環保餐廳密度最高的行政區之一，將減塑理念融入觀光旅遊與地方生活。

除環境治理與觀光轉型外，鵬管處也持續深化環境教育與社會參與，近兩年透過活動推廣，已邀請243位偏鄉學生及弱勢團體參與環教課程，自113年起更啟動「到校宣導」服務，將濕地保育與永續理念帶入校園。另目前鵬管處已有30位同仁取得ISO 14064-1溫室氣體盤查證照，強化行政端淨零專業能力。

鵬管處長王玟傑表示，環境教育不是口號，而是一場跨越世代的行動，榮獲優等獎這份榮耀屬於所有投入大鵬灣與小琉球環境教育工作的同仁、志工及在地夥伴。未來將持續深化環境教育內涵，並結合數位科技與創新體驗，打造國際級永續旅遊示範基地。