鵬管處與陸蟹志工展開小琉球封路護蟹行動 守護陸蟹生命

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

小琉球每年五至十月是陸蟹繁殖期，鵬管處為保護陸蟹，即日起至八月底在前往美人洞路段封路護蟹，以免遭車輛路殺成「蟹餅」。（記者鄭伯勝翻攝）

（另開新視窗）

記者鄭伯勝／屏東報導

每年五月至十月是屏縣離島小琉球陸蟹抱卵過馬路奔向大海釋幼的繁殖期，也是當地的旅遊旺季；這段時間陸蟹會從陸域海岸林經由環島公路及水溝，跨越重重困難前往海岸邊完成繁衍使命，形成獨有的生態鏈寶貴資源。

大鵬灣國家風景區管理處人員常年觀察，小琉球環島公路常有遭路殺的「蟹餅」，依志工提供的數據顯示，去年統計發現蟹餅的路段為環島公路的落日段六二九隻、山豬溝段五八五隻和美人洞路段五三七隻等三處最多，不過志工成功守護陸蟹過馬路也有一二四０隻；今年截至五月底止，全島陸蟹遭路殺事件累計已有二０四隻，保護行動刻不容緩。

廣告 廣告

小琉球每年五至十月是陸蟹繁殖期，遊客在環島公路常可見準備前往海岸釋幼的「陸蟹」。（記者鄭伯勝翻攝）

（另開新視窗）

為此，鵬管處特別與在地協會、陸蟹志工合作於六月十一日起至八月底止，每天晚上七到十時於美人洞路段（約一千二百公尺）封路護蟹，如遇豪大雨或颱風來襲，鵬管處則將彈性調整志工出勤時間，以維安全。

鵬管處誠摯邀請在地居民、導覽人員及遊客共同響應，以「徒步」代替騎車開車，親身參與這項低碳、環保且對生態環境友善的守護行動。

鵬管處呼籲民眾與遊客，共同珍惜小琉球這片珍貴的海島生態；不論是陸蟹、海龜、候鳥與潮間帶的生物，都是小琉球重要自然資產，保護牠們的遷徙與繁衍，就是守護小琉球的生物多樣性。未來鵬管處也將持續與海洋保育署、墾丁國家公園管理處、屏東縣政府、在地行政機關以及NGO團體共推永續觀光，結合永續減碳旅遊策略，讓屏東魅力發光吸引國際觀光客來旅遊。